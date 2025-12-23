Глава украинского режима Владимир Зеленский поручил Верховной Раде Украины подготовить предложения по пересмотру календаря праздничных и памятных дат. Об этом он заявил 22 декабря в своем вечернем видео-обращении, передаёт СПЖ.

«Сегодня мы говорили с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, также вместе с правительством, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логичных подходов к праздничным и особым дням нашего календаря», — сказал Зеленский.

По его словам, война внесла много изменений в календарь, создав «плохие календарные совпадения».

«Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времён и первых лет независимости — несколько совсем разных профессиональных дней. Всё это стоит упорядочить», — пояснил президент.

Зеленский провел параллель с переносом празднования Рождества на 25 декабря: «Как настоящее Рождество было воспринято легко — на 25 декабря, — так же и другие даты должны быть справедливыми и корректными».

О том, какие праздники следует перенести, Зеленский не уточнил, но очевидно, что речь идёт об очередном приступе русофобии и борьбе с церковным юлианским календарём.

Не случайно, в тот же день Зеленский заявил, что Москва якобы планирует обстрелы «на наше Рождество». «Мы понимаем, что как раз в эти дни они могут, ну, это в их характере, на Рождество, потому что так, вы знаете, именно на наше Рождество, да, сделать какой-то массированный удар».

Русская линия