Попытка нерадивого мужчины предложить забеременевшей от него женщине деньги на убийство ребёнка привела его в суд…

В России вынесен первый штраф за склонение к аборту

Мировой суд в Саранске назначил административный штраф за склонение к совершению аборта, следует из картотеки судебного участка № 4 мирового судьи Пролетарского района города. Мировая судья Наталья Савчук назначила административное наказание Р.А. Базееву по ст. 9.1 закона Республики Мордовия, передаёт РБК.

В благотворительном фонде «Женщины за жизнь» уточнили, что это первый случай вынесения наказания по делу о склонении к аборту в России. Мужчину обязали заплатить 5 тысяч рублей.

В Фонде рассказали о деталях дела: узнавшая о беременности женщина сообщила новость своему возлюбленному, однако тот в ответ «выразил желание оплатить прерывание беременности». Женщина отказалась и прекратила всякие взаимоотношения с этим мужчиной.

В июле 2025 года она благополучно родила двойню — мальчика Богдана и девочку Варвару.

При этом ситуация «негативно отразилась на её эмоциональном состоянии», и она обратилась за юридической и психологической поддержкой в Фонд. В ходе разбирательств и предоставления доказательств отец детей сначала признал свою вину, однако на заседании попытался отрицать факт склонения к аборту.

Мордовия стала первым российским регионом, где приняли закон о запрете пропаганды абортов. Это произошло в августе 2023 года. К ноябрю этого года аналогичные законы действуют более чем в 30 российских регионах.

Русская линия