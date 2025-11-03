1 ноября 2025 года Константинопольский Патриарх Варфоломей во время общения с болгаро-язычной православной общиной Стамбула сообщил о том, что в декабре 2025 года Турцию должен посетить Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Даниил, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Глава Фанара призвал верующих присутствовать на всех мероприятиях в честь приезда Болгарского Патриарха, кульминацией которых, по словам Патриарха Варфоломея, должно стать торжественное Патриаршее сослужение Божественно литургии, намеченной на 26 декабря. «Всем быть там!» — призвал Патриарх Варфоломей, завершая свой разговор с паствой.

Таким образом, на Фанаре решили, не мытьём так катаньем, заставить, как можно большее число Предстоятелей Поместных Православных Церквей принять участие в поминании главы украинских раскольников за Божественной литургией во время чтения диптиха.

Впрочем, это прекрасно понимают в Софии, а потому Болгарский Патриарх Даниил, занимающий по «ПЦУ» принципиальную позицию, стремится избежать участия в богослужении с поминовением Думенко. Как сообщается, в контексте грядущего визита Патриарх Даниил выдвинул условия, что на Фанаре не будут присутствовать представители «ПЦУ», а в храме Святого Стефана будет служить Литургию именно он, а не Патриарх Варфоломей. Глава Фанара может присутствовать на богослужении, но поминать имя Думенко при чтении диптиха никто не будет.

Русская линия