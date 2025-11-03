2 ноября 2025 года, в день памяти преподобного Гавриила (Ургебадзе), на телеканале «Спас» вышел новый документальный фильм «Блаженный старец Гавриил: „Я слышу каждого“» — история о жизни и подвиге грузинского исповедника в тяжёлое время советского безбожия и гонений на веру, сообщает Патриархия.Ru.

Старец Гавриил, святой нашего времени, проповедовал на улицах и площадях грузинской столицы, призывал к покаянию на митингах, молился о Грузии и России. Коренной тбилисец, по описаниям и воспоминаниям ныне живущих, он был необыкновенным человеком. В нём уживались чистейшая простота, эксцентричные действия, артистичные и аристократические манеры. Во время первомайской демонстрации в Тбилиси в 1965 году отец Гавриил облил керосином и публично поджег огромный портрет Ленина. Его могли расстрелять, но спас диагноз — «психопатическая личность, верит в Бога и ангелов». Со временем и миряне, и священники убедились: странный монах Гавриил — не сумасшедший, а святой блаженный старец — после встречи с ним люди исцелялись от самых тяжёлых болезней, и даже его преследователи приходили к Богу. В конце 2012 года Грузинская Православная Церковь прославила архимандрита Гавриила (Ургебадзе) в лике святых.

Фильм «Блаженный старец Гавриил: „Я слышу каждого“» снимался в самых живописных и святых местах Грузии. Съемочная группа телеканала «Спас» встретилась с родной сестрой старца Джульеттой, правнуком, племянниками, его духовными чадами и монахами, знавших преподобного при жизни. Было записано эксклюзивное интервью с сыном итальянской актрисы Софи Лорен — Карло Понти-младшим, который в день именин преподобного венчался в монастыре Самтавро, месте служения и жизни старца Гавриила.

На премьерном показе в Доме русского зарубежья в Москве режиссер фильма Наталья Смирнова отметила: «Нам несказанно повезло, что мы застали в живых его родную сестру, родных племянников, очень многих его духовных чад. Отец Гавриил — наш современник, еще совсем недавно ходил по улицам Тбилиси, Мцхеты, Самтавро, Бетании и Кахетии, поднимался в пещерные храмы, благословлял и молился, повторяя, что его крест — это Грузия и половина России».

Русская линия