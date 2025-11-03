Владыка почувствовал себя плохо во время заседания Соборного районного суда Днепра по избранию ему меры пресечения…

3 ноября 2025 года, во время заседания Соборного районного суда г. Днепра, митрополит Святогорский Арсений почувствовал себя плохо и вскоре экстренно был госпитализирован в больницу в связи с крайне высоким артериальным давлением, сообщает Телеграм-канал Святогорской Лавры.

В ходе заседания решался вопрос о дальнейшем мере пресечения владыке, который был выпущен из СИЗО по одному делу и тут же арестован украинскими спецслужбами по другому.

Участники слушания просматривали видеозапись задержания владыки представителями СБУ 28 октября 2025 года по выходе из СИЗО. При этом были грубо нарушены права, как архиерея, так и его адвокатов: ни ему, ни стороне защиты не дали возможность даже прокомментировать видео.

В связи с плохим самочувствием владыки вскоре был объявлен перерыв. Митрополит Арсений отправился в гостиницу для короткого отдыха, принятия пищи и лекарств. Туда была вызвана скорая. Врачи замерили архиерею давление: тонометр показал 200 на 110. Было принято решение об экстренной госпитализации архиерея.

Братия Святогорской обители просит сугубых молитв о здравии митрополита Арсения.

