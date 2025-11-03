Есть мнение, что святой Иларион схимник, мощи которого нетленно почивают в Дальних пещерах, есть пятый митрополит Киевский Иларион, 28 января 1051 г. произведенный в митрополиты Собором русских епископов по желанию св. блгв. Великого Князя Ярослава Владимировича Мудрого. «Повесть временных лет» гласит: «Поставил Ярослав Лариона митрополитом, русина, в святой Софии, собрав епископов». Он управлял Русской Церковью по одним сведениям до 1055 г., а по другим — до 1067 г. В каталоге Российских архиереев новгородской Софийской библиотеки говорится об Иларионе, что он положен был в Печерском монастыре и крайней ради его добродетели был свят и чудотворец предивен, и в некоторых других рукописях он называется святым, даже в каноне преподобным отцам Ближних пещер имя митрополита Илариона поставлено в ряду с именами Михаила и иных святителей.

Сведения о митрополите Иларионе весьма скудны. Известно, что он был родом русский, одно время был священником в княжеском селе Берестове, рано отдал себя иноческим подвигам. По своему образованию и подвижнической жизни Иларион скоро приобрел известность, его полюбил Великий Князь Ярослав Мудрый. Поставление Илариона митрополитом было первым случаем поставления митрополита из природных русских. С его именем связано составление церковного устава (номоканона) князя Ярослава, относящееся к последним годам княжения. Время кончины Илариона неизвестно.

Митрополит Иларион прославился как писатель. Из его сочинений дошли: «Слово о законе и благодати», написанное, когда он был священником (предполагают, что это — пасхальная проповедь, произнесенная 26 марта 1049 г.), «Исповедание веры», произнесенное, предполагают, по случаю поставления в митрополиты, «Поучение о пользе душевной ко всем христианам» и «Слово к брату-столпнику». Самым известным является, конечно, первое сочинение, от которого некоторые исследователи ведут начало самобытной русской мысли. Основная мысль «Слова»: превосходство христианства над иудаизмом и язычеством, а содержание его видно из полного заглавия: «О законе Моисеем данном о благодати и истине Иисус Христом бывшим, и како закон отъиде, благодать же и истинна всю землю исполни, и вера в все языки простреся, и до нашего языка русского, и похвала кагану нашему Владимиру, от него же крещении быхом, и молитва к Богу от всея земля нашея».

Сегодня также день памяти героя Отечественной войны 1812 года генерал-лейтенанта Дмитрия Петровича Неверовского, скончавшегося в 1813 году. Он родился 21 октября 1771 г. в селе Прохоровка Полтавской губернии в семье сотника. В 1786 г. Неверовский начал службу рядовым лейб-гвардии Семеновского полка. Уже в офицерских чинах Неверовский участвовал в Русско-турецкой войне 1787 — 1791 гг. и в войне с Польшей (1792 — 1794 гг.).

К 1812 году он уже командовал 27-й пехотной дивизией. В августе 1812 г. Неверовский оказал упорное сопротивление превосходящим силам конницы Мюрата под Красным, в результате чего Наполеон не смог отрезать Русские войска от Смоленска и зайти им в тыл, «Нельзя довольно похвалить храбрости и твердости, с какою дивизия, совершенно новая, дралась против чрезмерно превосходных сил неприятельских», — писал об этом сражении П.И.Багратион. За этот подвиг Неверовский получил орден св. Георгия 4 степени. С боями генерал совершил прославивший его переход к Смоленску. Этот подвиг «бессмертную славу ему делает», — считал Император Александр I.

Отлично проявил себя Неверовский и в Бородинском сражении, воюя за Шевардинский редут, и при обороне Семеновских флешей. Даже будучи ранен, он не покинул поле брани. В звании генерал-лейтенанта Неверовский принимал участие в боях под Тарутином и Малоярославцем. В 1813 году генерал был тяжело ранен в ногу в лейпцигской «Битве народов». В результате ранения у него началась гангрена, от которой он вскоре и скончался. В 1912 году, к столетию Бородинской битвы, прах Неверовского был перезахоронен на Бородинском поле.

Сегодня мы также вспоминаем видного государственного деятеля и публициста Михаила Леонтьевича Магницкого, скончавшегося в 1844 году.

Он родился 23 апреля 1778 г. в Москве в дворянской семье. Окончив с отличием Благородный пансион при Московском университете (1795), Магницкий вступил в действительную военную службу, но уже в 1798 г. вышел в отставку и перешел в Коллегию иностранных дел. В 1803 г. он перешел на службу в МВД, где вскоре стал одним из ближайших сподвижников М.М.Сперанского. Придерживаясь тогда либеральных взглядов, Магницкий в 1803 г. представил Императору Александру I собственный проект конституции. Более того, в этот период Магницкий вступил в масонскую ложу «Полярная Звезда», с которой в дальнейшем порвал. В марте 1812 г. Магницкий был арестован по делу Сперанского и выслан в Вологду, но уже через 4 года был прощен и назначен воронежским вице-губернатором, а через год — симбирским гражданским губернатором.

В мировоззрении Магницкого в этот период произошли радикальные перемены, он становится одним из самых ярких представителей т.н. «православной оппозиции». Магницкий пришел к выводу, что механическое заимствование западноевропейского опыта может привести к революции. Особенно волновала его денационализации образования. Когда в начале 1819 г. Магницкий проводил ревизию Казанского университета, он пришел к выводу, что надо либо «разрушить» университет, либо провести его коренную реорганизацию. В результате Магницкий был назначен попечителем Казанского учебного округа, где пытался осуществить контрреформу в сфере образования, будучи убежден в том, что необходимо «создать новую науку и новое искусство, вполне проникнутые духом Христовым, взамен ложной науки, возникшей под влиянием язычества и безверия». На новом посту Магницкий осуществил «чистку» профессуры, придал ярко выраженную религиозную направленность преподаванию всех дисциплин, ввел по образцу монастырских уставов строжайший внутренний режим для студентов, полагая, что в основе преподавания всех наук «должен быть один дух Святого Евангелия».

Магницкий предвосхитил известную формулу графа С.С.Уварова, предложив еще в 1823 г. в записке Императору Александру I принять план «народного воспитания», построенный на началах Православия и Самодержавия. В том же году Магницкий предложил Государю создать «уложение истинно русское», за основу которого предложил взять «византийское право». Магницкий также взялся за обличение масонов, и был одним из первых представителей русской консервативной мысли, кто декларировал связь между масонством и еврейством.

Сегодня также день восшествия на престол Государя Императора Николая II Александровича (1894).

В этот день в 1907 г. состоялось официальное открытие Киевского патриотического общества молодежи «Двуглавый Орел», самой боевой патриотической организации древней русской столицы.

В этот день в 1909 г. архиепископ Антоний (Храповицкий) освятил Дом Русского Собрания (РС) — штаб-квартиру русских монархистов в Санкт-Петербурге. Дом был построен на пожертвования членов РС, но решающую жертву внес Государь Николай II.

Русская линия