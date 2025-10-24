Его вина состоит в том, что он посмел выступить в защиту УПЦ в документальном фильме Эмира Кустурицы «Люди Христовы — наше время»…

Служба безопасности Украины продолжает преследовать православных верующих Украинской Православной Церкви за их религиозные взгляды. В настоящее время украинские спецслужбы объявили в розыск уроженца Ивано-Франковской области Руслана Калинчука, которые ранее работал в православных СМИ, защищавших интересы Украинской Православной Церкви, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание Versii.if.ua.

Информация о розыске православного журналиста появилась на официальном сайте МВД Украины. Согласно опубликованным данным, Руслан Калинчук разыскивается по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 161 ч. 3, 255 ч. 2 и 111−1 ч. 6 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан, участие в преступной организации и коллаборационная деятельность).

Причиной преследования стало участие Руслана в съёмках фильма «Люди Христовы — наше время», премьера которого недавно состоялась в Сербии. В ленте рассказывается о гонениях на Украинскую Православную Церковь. В создании фильма участвовал известный сербский режиссер Эмир Кустурица, а на премьере присутствовал Патриарх Сербский Порфирий.

Создатели фильма заявили, что их цель — «чтобы люди поняли, что на самом деле происходит с Православной Церковью в Киеве и по всей Украине и через какие пытки проходит ее духовенство». Кроме Руслана Калинчука, который родом из Надворнянского района, в фильме также принял участие священник из Киева отец Николай Могильный.

В настоящее время Руслан Калинчук работает в российской православной радиостанции «Радонеж», где выступает в роли политического эксперта и православного миссионера.

Русская линия