Сводка новостей от 24 октября 2025

Украинские спецслужбы объявили в розыск православного журналиста Руслана Калинчука
Его вина состоит в том, что он посмел выступить в защиту УПЦ в документальном фильме Эмира Кустурицы «Люди Христовы — наше время»…

Украинские спецслужбы объявили в розыск православного журналиста Руслана КалинчукаСлужба безопасности Украины продолжает преследовать православных верующих Украинской Православной Церкви за их религиозные взгляды. В настоящее время украинские спецслужбы объявили в розыск уроженца Ивано-Франковской области Руслана Калинчука, которые ранее работал в православных СМИ, защищавших интересы Украинской Православной Церкви, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание Versii.if.ua.

Информация о розыске православного журналиста появилась на официальном сайте МВД Украины. Согласно опубликованным данным, Руслан Калинчук разыскивается по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 161 ч. 3, 255 ч. 2 и 111−1 ч. 6 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан, участие в преступной организации и коллаборационная деятельность).

Причиной преследования стало участие Руслана в съёмках фильма «Люди Христовы — наше время», премьера которого недавно состоялась в Сербии. В ленте рассказывается о гонениях на Украинскую Православную Церковь. В создании фильма участвовал известный сербский режиссер Эмир Кустурица, а на премьере присутствовал Патриарх Сербский Порфирий.

Создатели фильма заявили, что их цель — «чтобы люди поняли, что на самом деле происходит с Православной Церковью в Киеве и по всей Украине и через какие пытки проходит ее духовенство». Кроме Руслана Калинчука, который родом из Надворнянского района, в фильме также принял участие священник из Киева отец Николай Могильный.

В настоящее время Руслан Калинчук работает в российской православной радиостанции «Радонеж», где выступает в роли политического эксперта и православного миссионера.

Во всех храмах Челябинской епархии прошли панихиды по погибшим в результате взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске
Челябинские священнослужители постарались разделить в месте с родственниками погибших и пострадавших постигшее их горе...

В Москве открыли памятную доску на месте уничтоженного большевиками Успенского храма на Покровке
Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий выразил надежду, что рано или поздно этот прекрасный храм будет восстановлен...

Бывший митрополит Пафосский Тихик госпитализирован в одну из больниц Афин
После того, как Фанар отказал удовлетворить его апелляцию на решение кипрского Синода, у архиерея начались проблемы с сердцем...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Льва Оптинского и вспоминаем основание Русского Монархического Собрания...

