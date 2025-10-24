Управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий выразил надежду, что рано или поздно этот прекрасный храм будет восстановлен…

23 октября 2025 года управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по Москве митрополит Воскресенский Григорий освятил памятную доску на месте разрушенного в советские годы храма Успения Пресвятой Богородицы на Покровке, сообщает Патриархия.Ru.

Прекрасный храм конца XVII века был уничтожен безбожной властью в 1936 году. На месте церкви, на углу Покровки и Потаповского переулка, сейчас находится небольшой сквер, а на месте примыкавшего к ней дома причта располагается ресторан, на стене которого по согласованию с Департаментом культурного наследия Москвы и была установлена памятная доска (ул. Покровка, 5). Внутри помещения сохранились фрагменты стены уничтоженного храма из красного кирпича с белокаменной резьбой.

На открытии и освящении памятной доски присутствовали и.о. благочинного Богоявленского округа Московской (городской) епархии протоиерей Максим Батурин, инициатор установления памятной доски меценат Наталья Жерновая, представители префектуры ЦАО, общественные деятели, жители, СМИ.

Митрополит Григорий передал собравшимся Первосвятительское благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и в своем слове отметил, что Господь по молитвам новомучеников и исповедников Церкви Русской сейчас даёт нам особое время возрождения православной веры, о которой мы можем свидетельствовать, в том числе, и через воздвижение храмов, возрождение наших святынь. Владыка выразил надежду, что и разрушенный старинный Успенский храм будет возрожден, пусть даже и не на этом самом месте.

Программа по увековечиванию разрушенных московских святынь была учреждена Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в 2020 году и призвана сохранить память об уничтоженных в советский период храмах и монастырях.

В случае невозможности воссоздания храма на историческом месте предлагалась установка памятных знаков (досок, часовен или стел) вблизи места снесенного храма, а использование архитектурного решения — при строительстве новых храмов в отдаленных от центра Москвы районах.

