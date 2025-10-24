Челябинские священнослужители постарались разделить в месте с родственниками погибших и пострадавших постигшее их горе…

Во всех храмах Челябинской епархии прошли панихиды по погибшим в результате взрыва на заводе «Пластмасс» в Копейске

24 октября 2025 года по благословению митрополита Челябинского и Миасского Алексия в областном бюро судебно-медицинской экспертизы в Челябинске было организовано дежурство священников при опознании тел погибших на заводе в Копейске, сообщает официальный сайт Челябинской митрополии.

Взрыв на заводе «Пластмасс» в Копейске произошёл поздно вечером 22 октября. По последним данным, погибли 12 человек. 29 человек получают медицинскую помощь: из них 6 человек госпитализированы, 5 человек находятся в тяжёлом состоянии, остальные наблюдаются амбулаторно. Местонахождение 11 человек уточняется.

В течение всего дня в бюро дежурили духовник Одигитриевского женского монастыря Челябинска протоиерей Сергий Реснянский и клирик челябинского храма в честь преподобного Сергия Радонежского протоиерей Александр Бянкин. Они совершали панихиды по погибшим и поддерживали их родственников. Также священники поговорили с психологами МЧС России, которые дежурили в бюро.

«Отец Сергий и отец Александр находились там, где особенно нужна была их помощь, прежде всего молитвенная, духовная. Потому что в такие тяжёлые моменты не всегда помогают слова, но совместная молитва облегчает страдания и скорбь, — рассказал руководитель Социального отдела Челябинской епархии иерей Павел Курбатов. — Духовенство и добровольцы Челябинской епархии готовы оказать любую другую помощь близким погибших и самим пострадавшим».

24 октября также состоялось рабочее совещание митрополита Челябинского и Миасского Алексия со священнослужителями, которые вошли в состав оперативного штаба по ликвидации последствий инцидента на предприятии Копейска: руководителем социального отдела Челябинской епархии иереем Павлом Курбатовым и благочинным Копейско-Коркинского церковного округа иереем Николаем Невзоровым. Священники рассказали о том, как организована помощь семьям пострадавших.

Благочинный Копейско-Коркинского церковного округа иерей Николай Невзоров ещё накануне посетил место трагедии. Он встретился с руководителем психологической службы Главного управления МЧС России по Челябинской области Петром Бариновым, выяснил, какая поддержка пострадавшим необходима, и предложил помощь духовенства Челябинской епархии.

Сегодня, в день траура по погибшим рабочим Копейска, в челябинских храмах совершили заупокойные богослужения.

Соболезнования в связи с трагедией в Копейске выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Со скорбью воспринял известие о трагедии, случившейся на промышленном предприятии г. Копейска, в результате которой погибли и пострадали многие люди. Выражаю искренние соболезнования всем, кого коснулось это горе, — говорится в Патриаршем послании.

Уверен, что органы региональной власти примут все необходимые меры для расследования обстоятельств происшедшего и окажут помощь семьям погибших и пострадавшим. Со своей стороны, священнослужители Челябинской епархии Русской Православной Церкви готовы поддержать тех, кто нуждается в пастырской заботе и утешении.

Молюсь Господу нашему Иисусу Христу об упокоении душ почивших, об исцелении раненых и о даровании крепости душевных и телесных сил родным и близким, переживающим тяжелую боль утраты".

Русская линия