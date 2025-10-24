После того, как Фанар отказал удовлетворить его апелляцию на решение кипрского Синода, у архиерея начались проблемы с сердцем…

Бывший митрополит Пафосский Тихик, чьё отстранение от кафедры Св. Синодом Кипрской Православной Церкви было единогласно подтверждено и Синодом Константинопольской Патриархии, был экстренно госпитализирован в одну из больниц Афин, поскольку у него обнаружились проблемы с сердцем, сообщает СПЖ.

Владыка был нездоров в течение нескольких дней, и врачи рекомендовали ему воздержаться от поездки в Стамбул на Синода Фанара. Однако архиерей всё же отправился на Фанар, где его состояние значительно ухудшилось из-за усталости и перенесённого напряжения.

По прибытии в Афины владыка Тихик почувствовал себя плохо, и 22 октября был доставлен в клинику Онассиса, после чего переведен в другую больницу для проведения обследований. Как сообщил сопровождавший митрополита священник Евангелос Папаниколау, у владыки наблюдались боли в области груди.

В опубликованном видеообращении митрополит Тихик из больничной палаты поблагодарил отца Евангелоса за поддержку и попросил молитв верующих.

«Слава Богу! Прошу молитв всех, как и я молюсь о Пафосе, который так люблю. Молюсь обо всем Кипре и о каждом христианине. Молитесь, чтобы это испытание прошло и наступили лучшие дни для нашей Церкви. Слава Богу!» — сказал владыка.

В настоящее время владыке Тихику грозит извержение из сана, если он полностью не подчинится требованиям Архиепископа Кипрского Георгия. Попытка архиерея «найти справедливость» на Фанаре, оказалась тщетной, и теперь ему ничего не остаётся, как смириться или же уйти в раскол.

Русская линия