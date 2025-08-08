Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир при помощи вооружённых людей ворвался в мечеть и совершил в ней «талмудические обряды»…

3 августа 2025 года министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и группа депутатов Кнессета ворвались в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме и устроили провокацию на её территории. Представители Палестины утверждают, что израильские чиновники совершили в мечети «талмудические обряды», что вызвало справедливое негодование мусульман, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на Радио 1.

Палестинское министерство по делам вакуфов и религиозным делам заявило, что инцидент в мечети Аль-Акса 3 августа является «вопиющей провокацией против мусульман всего мира». По данным агентства WAFA, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, депутаты Кнессета и еврейские поселенцы проникли на территорию мусульманской святыни под охраной израильских сил.

Ведомство подчеркнуло, что действия еврейских чиновников нарушают святость исламского комплекса и исключительные религиозные права мусульман.

«Исламские святыни всё чаще подвергаются ежедневным нарушениям со стороны еврейских поселенцев, действующих под защитой крайне правого израильского правительства, стремящегося установить контроль как над исламскими, так и над христианскими религиозными местами», — говорится в официальном заявлении.

Если не обращать внимания на нарушение евреями прав мусульман в Палестине, очень скоро израильские власти перейдут к притеснениям христиан, что в принципе ныне мы и наблюдаем. Неоднократные заявления по этому поводу Иерусалимского Патриарха Феофила — лишнее тому подтверждение.

Конечной целью израильских властей является полное уничтожение мечети Аль-Акса и восстановление на её месте храма Соломона, а потому подобные действия евреев — это не просто провокация, а попытка изменить на Святой Земле статус-кво в пользу иудеев.

Русская линия