Русская линия
Сводка новостей от 8 августа 2025

В Курске молитвенно отметили годовщину вторжения украинских войск
Во всех храмах и монастырях Курской митрополии были совершены заупокойные богослужения по мирным гражданам и военным, погибшим в результате отражения нападения…

В Курске молитвенно отметили годовщину вторжения украинских войск6 августа 2025 года исполнился год со дня вторжения ВСУ в Курскую область. Во всех храмах и монастырях Курской митрополии по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа были совершены заупокойные богослужения по воинам и мирным жителям, павшим во время защиты и освобождения Курской области, и прозвучал поминальный колокольный звон, сообщает официальный сайт Курской епархии.

Глава Курской митрополии совершил литию в Воскресенском храме Знаменского мужского монастыря Курска. В храме присутствовали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, представители регионального правительства и Городского собрания, а также жители приграничья, потерявшие родных и близких.

По окончании литии владыка Герман обратился к собравшимся со словами поддержки и подчеркнул, что это были не только дни горя и отчаяния, но и мужества, и духовного подъёма и твёрдости.

Александр Хинштейн, в свою очередь, отметил, что сегодня Курская земля освобождена, но нужно время, чтобы восстановить пострадавшие районы: пока там, к большому сожалению, всё ещё небезопасно, и российская армия делает всё, чтобы небо как можно скорее стало мирным.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

При Псково-Печерском монастыре откроется православный центр реабилитации ветеранов военных действий на Донбассе
Особое внимание в Центре будет уделяться духовной поддержке ветеранов, так как его деятельность будет вестись по благословению и под покровительством Церкви...

В Курске молитвенно отметили годовщину вторжения украинских войск
Во всех храмах и монастырях Курской митрополии были совершены заупокойные богослужения по мирным гражданам и военным, погибшим в результате отражения нападения...

Израильские власти устроили провокацию в мечети Аль-Акса
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир при помощи вооружённых людей ворвался в мечеть и совершил в ней «талмудические обряды»...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Моисея Угрина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика