6 августа 2025 года исполнился год со дня вторжения ВСУ в Курскую область. Во всех храмах и монастырях Курской митрополии по благословению митрополита Курского и Рыльского Германа были совершены заупокойные богослужения по воинам и мирным жителям, павшим во время защиты и освобождения Курской области, и прозвучал поминальный колокольный звон, сообщает официальный сайт Курской епархии.

Глава Курской митрополии совершил литию в Воскресенском храме Знаменского мужского монастыря Курска. В храме присутствовали врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, представители регионального правительства и Городского собрания, а также жители приграничья, потерявшие родных и близких.

По окончании литии владыка Герман обратился к собравшимся со словами поддержки и подчеркнул, что это были не только дни горя и отчаяния, но и мужества, и духовного подъёма и твёрдости.

Александр Хинштейн, в свою очередь, отметил, что сегодня Курская земля освобождена, но нужно время, чтобы восстановить пострадавшие районы: пока там, к большому сожалению, всё ещё небезопасно, и российская армия делает всё, чтобы небо как можно скорее стало мирным.

