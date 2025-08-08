Сегодня мы отмечаем день памяти преподобного Моисея Угрина. Преподобный Моисей вместе с братом Георгием в молодости верно служил св. благоверному князю Борису. После убийства его на реке Альте был убит и Георгий, а св. Моисей скрывался в Киеве. В 1018 г., когда польский король Болеслав захватил Киев, св. Моисей вместе с другими попал в Польшу в качестве пленника.

Богатая полька-вдова, загоревшись к нему страстным желанием, выкупила пленника. Она пыталась всячески совратить юношу, но он, вдохновленный подвигом святого князя Бориса, предпочел духовные богатства тленным вещам этого мира.

Проезжавший через те места афонский иеромонах постриг святого Моисея в иночество. Полька же приказала растянуть святого Моисея на земле и бить его палками так, чтобы земля напиталась кровью. Она добилась разрешения у Болеслава делать с пленником все, что угодно. Бесстыдная женщина однажды велела насильно положить святого Моисея с собой на постель, целовала и обнимала его, но и этим ничего не добилась. Святой Моисей сказал: «Я из страха Божия гнушаюсь тобой как нечистой». Услышав это, полька велела давать святому каждый день по сто ударов, а потом оскопить его. Вскоре Болеслав воздвиг гонение на всех иноков в стране. Но его постигла внезапная смерть. В Польше поднялся мятеж, во время которого была убита и вдова.

Оправившись от ран, преподобный Моисей пришел в Печерский монастырь, нося на себе мученические раны и венец исповедания как победитель и храбрый воин Христов. Господь дал ему силу против страстей. Один брат, одержимый нечистой страстью, пришел к преподобному Моисею и молил его помочь ему, говоря: «Даю обет сохранить до смерти все, что ты велишь мне». Преподобный Моисей сказал: «Никогда в жизни ни с одной женщиной слова не говори». Брат обещал исполнить совет преподобного. У святого Моисея была в руке палка, без которой он не мог ходить от полученных ран. Этой палкой он ударил в грудь пришедшего к нему брата и тотчас тот был избавлен от искушения.

Преподобный Моисей подвизался в Печерском монастыре 10 лет, скончался около 1043 года и был погребен в Ближних пещерах. Прикосновением к святым мощам преподобного Моисея и усердной молитвой к нему печерские иноки исцелялись от плотских искушений.

Русская линия