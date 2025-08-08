Особое внимание в Центре будет уделяться духовной поддержке ветеранов, так как его деятельность будет вестись по благословению и под покровительством Церкви…

5 августа 2025 года в Печорах Псковской области митрополит Псковский и Порховский Матфей, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и делегация Благотворительного Фонда «Христианское милосердие» во главе с председателем Фонда Сергеем Степашиным осмотрели здание реабилитационного центра для участников специальной военной операции, построенное на территории Паломнического Центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в рамках реализации благотворительной программы Фонда, сообщает портал Победа.Ru.

Центр реабилитации предназначен для психологической, социокультурной и физической реабилитации участников СВО, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, их оздоровления и отдыха. Особое внимание в Центре будет уделяться духовной поддержке ветеранов, так как его деятельность будет вестись по благословению и под покровительством Церкви. Окормление ветеранов, проходящих реабилитацию на базе учреждения, планируется осуществлять силами братии Псково-Печерской обители. Кроме того, бывшие военнослужащие будут посещать богослужения, привлекаться к выполнению послушаний в обители и участвовать в паломнических поездках.

Вопросы подготовки к открытию центра были рассмотрены на заседании Попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие», которое состоялось в тот же день. В нём по видеосвязи принял участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, являющийся инициатором строительства этого реабилитационного центра. Глава Крымской митрополии предложил организовать комплексную подготовку к открытию в сентябре и сообщил о планах создания подобных центров при Свято-Владимирском Херсонесском и Московском Сретенском монастырях.

Генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко отметил, что необходимо разработать программу времяпровождения, в которую будут включены и спорт, и духовная составляющая. Вся инфраструктура уже полностью готова. Сотрудников в реабилитационный центр отбирают из Печор и Пскова. «Штат будут комплектовать исходя из программы, которую утвердим», — уточнил он.

В Центре созданы комфортные социально-бытовые условия для пребывания: полноценное 4-разовое питание, санитарно-гигиеническая комната адаптирована для нужд людей с инвалидностью, оказание прачечных услуг, доступность зданий и сооружений для маломобильных групп.

Центр рассчитан на 38 проживающих. На базе Центра предполагается проведение реабилитации по трём направлениям: психологическая (диагностика, индивидуальная и групповая работа с психологом), социальная (духовная, социокультурная, спортивная, природная), физическая (физкультура, массаж, трудотерапия). Также планируется организовать совместную работу с министерством социальной защиты Псковской области, филиалом фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, кадровым центром «Работа России» в Псковской области и другими учреждениями, направленную на оказание помощи участникам и ветеранам СВО в получении положенных мер социальной поддержки, выплат, средств реабилитации, оформлении удостоверения ветерана боевых действий, восстановлении документов, переобучении или трудоустройстве.

Русская линия