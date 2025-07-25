Игумены лишь 8 из 20 афонских монастырей приняли участие во встрече премьера Греции, который узаконил «однополые браки», говорится в обращении…

20 июля 2025 года афонские монахи-келлиоты выступили с публичным и жёстким протестом против официальной встречи на Святой Горе премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Полный текст заявления афонских монахов опубликовал сайт СПЖ на Святой Горе, сообщает СПЖ.

В опубликованном документе, подписанном «От афонских келлийских отцов», приводится фотография, на которой представлены игумены лишь 8 из 20 монастырей Афона. Среди указанных игуменов: архимандрит Ефрем (Ватопед), о. Нафанаил (Ивирон), о. Тихон (Ставроникита), о. Петр (Дионисиат), о. Елисей (Симонопетра), о. Гавриил (Пантократор), о. Алексий (Ксенофонт) и о. Мефодий (Хиландар).

Однако большинство афонских монахов были против приёма. «Пpо восстановление истины: Святая Гора не была ни единым целым, ни согласна с приездом и приемом антихристова премьер-министра!».

Келлиоты подчеркивают, что они составляют две трети от общего числа афонских монахов (1400 из 2100) и что подавляющее большинство из них не поддерживают этот шаг.

«Мы видим по приведённой выше фотографии — неопровержимому свидетельству объективной реальности — что представлены только восемь монастырей из двадцати!», — говорится в заявлении.

Монахи процитировали Священное Писание: «Читаем в книге Бытия (глава 18, стих 32): „И сказал: не уничтожишь ли, Господи, если найдется там десять? И сказал: не уничтожу ради десяти“. Надеемся, что на Святой Горе будет многократно больше десяти праведников».

Также келлиоты напомнили случай, связанный с падением Константинополя: «Похожим случаем является видение с пятью пальцами раскрытой ладони, которое увидел Мехмед II во время торжественных празднеств, вызвавшее у него страх и смятение, и которое истолковал скромный и убогий монах Геннадий Схоларий (будущий Патриарх Константинопольский): „С этим видением, мой царь, Бог посылает тебе послание: это Он дал тебе Город, а не ты его взял! Если бы в Константинополе было хотя бы пять истинных христиан, ты бы его не захватил!“».

В заявлении также содержится критика «предательских действий» Константинопольского Патриархата и других епископов со ссылкой Критский собор 2016 года: «Святая Гора имеет глубокие корни сопротивления. начиная с ложного собора в Колимбари, на Крите..».

В завершение афонские келлиоты призывают к духовной бдительности и заявляют: «Надеемся на пробуждение, на последнюю битву против окончательной печати антихриста».

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