Президент России принял участие в церемонии подъёма флага на атомном крейсере в Северодвинске…

24 июля 2025 года президент России Владимир Путин в Северодвинске на заводе «Севмаш» принял участие в торжественной церемонии подъёма военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский», поступающем в состав Военно-морского флота, сообщает официальный сайт Президента РФ.

На церемонии также присутствовали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, помощник президента Николай Патрушев, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Князь Пожарский» — корабль проекта «Борей-А» четвёртого поколения атомоходов. Подлодка оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения, обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.

Крейсер стал 142-й атомной подводной лодкой, построенной на Северном машиностроительном предприятии — крупнейшем судостроительном комплексе страны, который входит в Объединённую судостроительную корпорацию. До 2030 года здесь планируется построить ещё шесть атомных подлодок.

По завершении церемонии поднятия флага над подводным ракетоносцем «Князь Пожарский» президент сфотографировался с экипажем корабля. После этого Владимир Путин вручил им складень с иконой святого Александра Невского.

Отрадно, что глава Российского государства не забывает от православных традициях русского воинства.

Русская линия