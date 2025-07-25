Владимир Путин вручил складень с иконой святого князя Александра Невского экипажу АПЛ «Князь Пожарский»
Президент России принял участие в церемонии подъёма флага на атомном крейсере в Северодвинске…
24 июля 2025 года президент России Владимир Путин в Северодвинске на заводе «Севмаш» принял участие в торжественной церемонии подъёма военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский», поступающем в состав Военно-морского флота, сообщает официальный сайт Президента РФ.
На церемонии также присутствовали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, помощник президента Николай Патрушев, главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
«Князь Пожарский» — корабль проекта «Борей-А» четвёртого поколения атомоходов. Подлодка оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения, обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью.
Крейсер стал 142-й атомной подводной лодкой, построенной на Северном машиностроительном предприятии — крупнейшем судостроительном комплексе страны, который входит в Объединённую судостроительную корпорацию. До 2030 года здесь планируется построить ещё шесть атомных подлодок.
По завершении церемонии поднятия флага над подводным ракетоносцем «Князь Пожарский» президент сфотографировался с экипажем корабля. После этого Владимир Путин вручил им складень с иконой святого Александра Невского.
Отрадно, что глава Российского государства не забывает от православных традициях русского воинства.