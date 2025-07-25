24 июля 2025 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был заслушан рапорт председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия относительно ходатайства митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия о канонизации в лике местночтимых святых протоиерея Иоанна Домовского, сообщает Патриархия.Ru.

Рассмотрев прошение, члены Синода постановили:

Причислить к лику святых в чине праведных для местного почитания в Донской митрополии протоиерея Иоанна Домовского.

Память праведного Иоанна, пресвитера Ростовского, совершать 24 февраля / 9 марта в день его кончины и 27 августа / 9 сентября в день перезахоронения его останков в 2020 году.

Честные останки праведного Иоанна, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

Преосвященному митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию в сослужении архиереев Донской митрополии и желающих присоединиться к торжествам архипастырей совершить чин прославления праведного Иоанна.

Иоанн Алексеевич Домовский родился 30 марта 1844 года в селе Покровском Екатеринославской губернии в семье диакона Алексия Домовского. С ранних лет он помогал отцу в алтаре, любил богослужение и увлекался церковным пением. С 1859 по 1865 годы Иоанн Алексеевич обучался в Екатеринославской духовной семинарии, по окончании которой обвенчался с Марией Иосифовной Госопоровой. В их семье родились четыре дочери.

30 августа 1866 года Иоанн Домовский был рукоположен в сан священника и определен к Николаевской церкви села Васильевки Славяносербского уезда.

Протоиерей Иоанн Алексеевич Домовский проявил себя как проповедник, миссионер, церковный композитор и ревностный пастырь. Особым поприщем, определившим во многом судьбу протоиерея Иоанна, было послушание законоучителя и наставника. Ярким и назидательным примером осталась в памяти людей любовь подвижника к обездоленным и нуждающимся.

В 1896 году Священноначалие Екатеринославской епархии направляет почитаемого в народе священника на служение в город Нахичевань-на-Дону (ныне район города Ростова-на-Дону), где протоиерей Иоанн Домовский, овдовевший до начала Первой мировой войны, прожил до конца своей земной жизни. Он был духовником многих священников, монахов и мирян, в числе которых священномученик Захария (Лобов), архиепископ Воронежский.

В тяжелые годы Гражданской войны отец Иоанн проявил себя как стойкий пастырь и приверженец Святейшего Патриарха Тихона. Он твердо обличал обновленцев, что уберегло многих священнослужителей и мирян от соблазна примкнуть к обновленческому расколу.

Будучи уже за штатом, в тяжелые 20-е годы прошлого столетия, протоиерей Иоанн продолжал свое служение, принимая тысячи людей у себя дома и совершая таинства Церкви, молитвенно утешал приходящих к нему. Сохранилось множество свидетельств его прозорливости, чудотворения, молитвенного предстательства.

Протоиерей Иоанн мирно отошел ко Господу 9 марта 1930 года и был погребен на Софийском кладбище города Ростова-на-Дону. Его почитание началось сразу после его преставления и с годами все более распространялось среди верующих. Уже в 1950-х начался сбор свидетельств о святости его жизни и о чудесах, совершаемых по его молитвам. Чудеса по молитвенному обращению к протоиерею Иоанну продолжаются до настоящего времени: в наши дни засвидетельствованы случае исцеления от бесплодия, от заболевания рака и иные чудеса, произошедшие после молитвы у его захоронения.

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