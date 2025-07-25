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Сводка новостей от 25 июля 2025

К лику местночтимых святых Донской митрополии причислен протоиерей Иоанн Домовский
В годы Гражданской войны отец Иоанн твёрдо держался Святейшего Патриарха Тихона и обличал обновленцев…

Протоиерей Иоанн Домовский24 июля 2025 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви был заслушан рапорт председателя Синодальной комиссии по канонизации святых епископа Троицкого Панкратия относительно ходатайства митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия о канонизации в лике местночтимых святых протоиерея Иоанна Домовского, сообщает Патриархия.Ru.

Рассмотрев прошение, члены Синода постановили:

Причислить к лику святых в чине праведных для местного почитания в Донской митрополии протоиерея Иоанна Домовского.

Память праведного Иоанна, пресвитера Ростовского, совершать 24 февраля / 9 марта в день его кончины и 27 августа / 9 сентября в день перезахоронения его останков в 2020 году.

Честные останки праведного Иоанна, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

Преосвященному митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию в сослужении архиереев Донской митрополии и желающих присоединиться к торжествам архипастырей совершить чин прославления праведного Иоанна.

Иоанн Алексеевич Домовский родился 30 марта 1844 года в селе Покровском Екатеринославской губернии в семье диакона Алексия Домовского. С ранних лет он помогал отцу в алтаре, любил богослужение и увлекался церковным пением. С 1859 по 1865 годы Иоанн Алексеевич обучался в Екатеринославской духовной семинарии, по окончании которой обвенчался с Марией Иосифовной Госопоровой. В их семье родились четыре дочери.

30 августа 1866 года Иоанн Домовский был рукоположен в сан священника и определен к Николаевской церкви села Васильевки Славяносербского уезда.

Протоиерей Иоанн Алексеевич Домовский проявил себя как проповедник, миссионер, церковный композитор и ревностный пастырь. Особым поприщем, определившим во многом судьбу протоиерея Иоанна, было послушание законоучителя и наставника. Ярким и назидательным примером осталась в памяти людей любовь подвижника к обездоленным и нуждающимся.

В 1896 году Священноначалие Екатеринославской епархии направляет почитаемого в народе священника на служение в город Нахичевань-на-Дону (ныне район города Ростова-на-Дону), где протоиерей Иоанн Домовский, овдовевший до начала Первой мировой войны, прожил до конца своей земной жизни. Он был духовником многих священников, монахов и мирян, в числе которых священномученик Захария (Лобов), архиепископ Воронежский.

В тяжелые годы Гражданской войны отец Иоанн проявил себя как стойкий пастырь и приверженец Святейшего Патриарха Тихона. Он твердо обличал обновленцев, что уберегло многих священнослужителей и мирян от соблазна примкнуть к обновленческому расколу.

Будучи уже за штатом, в тяжелые 20-е годы прошлого столетия, протоиерей Иоанн продолжал свое служение, принимая тысячи людей у себя дома и совершая таинства Церкви, молитвенно утешал приходящих к нему. Сохранилось множество свидетельств его прозорливости, чудотворения, молитвенного предстательства.

Протоиерей Иоанн мирно отошел ко Господу 9 марта 1930 года и был погребен на Софийском кладбище города Ростова-на-Дону. Его почитание началось сразу после его преставления и с годами все более распространялось среди верующих. Уже в 1950-х начался сбор свидетельств о святости его жизни и о чудесах, совершаемых по его молитвам. Чудеса по молитвенному обращению к протоиерею Иоанну продолжаются до настоящего времени: в наши дни засвидетельствованы случае исцеления от бесплодия, от заболевания рака и иные чудеса, произошедшие после молитвы у его захоронения.

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К лику местночтимых святых Донской митрополии причислен протоиерей Иоанн Домовский
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