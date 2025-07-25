В ОВЦС заявили, что Ватикан сам отменил готовившуюся вторую встречу Предстоятеля РПЦ и главы Ватикана в Иерусалиме, а потому именно католики должны теперь инициировать шаги в этом направлении…

В Русской Православной Церкви пока не планируют встречу Святейшего Патриарха Кирилла и папы Римского Льва XIV. Со времени последней встречи Патриарха и главы Ватикана в 2016 году, Католическая церковь больше не инициировала контактов такого уровня. Об этом в интервью итальянскому изданию La Repubblica рассказал председатель ОВЦС РПЦ митрополит Волоколамский Антоний, сообщает портал Raskolam.net.

«Встреча в 2016 году оказала весьма позитивное влияние на отношения между двумя Церквями и способствовала укреплению личных отношений между Папой и Патриархом. Планировалась вторая встреча — в Иерусалиме, поскольку мы были убеждены, что голоса лидеров двух основных христианских конфессий важны в мире, охваченном конфликтами и противоречиями, но Ватикан её отменил. С тех пор я не устаю повторять, что поскольку именно Святой престол отказался от встречи, мы готовы рассмотреть любое новое предложение. Но с момента избрания папы Льва такой инициативы не было», — сообщил митрополит Антоний.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на 26 июля 2025 года запланирована встреча папы Римского Льва XIV и Председателя Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополита Волоколамского Антония (Севрюка). По данным источников встреча состоится в Ватикане.

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