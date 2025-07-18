Глава Правового управления Московской Патриархии заявила, что советская практика наделения единого госоргана полномочиями вести дела с религиозными организациями, ни к чему хорошему не привела…

Русская Православная Церковь призывает «консолидированно противостоять» попыткам создания единого государственного органа с монополией в области государственно-религиозных отношений по модели советского Совета по делам религий. Об этом на расширенном заседании Экспертного совета комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений заявила руководительница Правового управления Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега), сообщает ТАСС.

«Хотела бы отметить, что в советское время вопросы взаимодействия с религиозными объединениями были возложены исключительно на Совет по делам религий, который грубо вмешивался в деятельность религиозных объединений. Есть обоснованное опасение, что даже ограниченное возрождение функций этого Совета приведёт к монополизации одним государственным органом контактов с религиозными объединениями. Данное обстоятельство создаст напряженность в сфере государственно-конфессиональных отношений. <…> Предлагаем консолидированно противостоять любым попыткам возложить на государственные органы монопольные полномочия в сфере координации государственно-конфессиональных отношений», — сказала матушка Ксения.

По словам главы Правового управления, инициатива создания подобного органа продвигается «на протяжении ряда лет с известной настойчивостью». «Сначала соответствующими полномочиями предлагалось наделить Минрегион России. Затем соответствующие попытки предпринимались в отношении Федерального агентства по делам национальностей, предлагалось это агентство наделить такими полномочиями. И, наконец, два года назад мы узнали о планах Совбеза и Администрации Президента создать отдельное министерство по делам национальных отношений, к компетенции которого предполагалось отнести вопросы взаимодействия с религиозными объединениями», — заявила игуменья.

Руководительница Правового управления Патриархии рассказала об усилиях, предпринимаемых Церковью в связи с данными инициативами. «Данные предложения, благодаря личному вмешательству Святейшего Патриарха, были отклонены. Что, впрочем, не помешало главе ЛНР [Леониду Пасечнику] создать такой государственный орган на уровне региона — мы блокировали эту инициативу. Прошло немного времени, и Республика Дагестан выступила с инициативой внесения в закон о свободе совести соответствующих поправок, направленных на наделение регионов правом создавать государственный орган, решающий вопрос целесообразности государственной регистрации религиозных общин, — и снова <…> мы купировали эти поправки», — отметила она.

«Мы считаем, что сложившаяся в настоящее время практика взаимодействия традиционных конфессий с государственными органами разных уровней доказала свою эффективность и является оптимальной», — заключила игумения Ксения.

Русская линия