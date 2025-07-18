Русская линия
Сводка новостей от 18 июля 2025

Митрополит Зарайский Константин приветствовал парламентариев Кении в Москве
Патриарший экзарх Африки договорился с депутатами продолжать тесное сотрудничество в вопросах реализации гуманитарных и образовательных проектов в Кении…

Митрополит Зарайский Константин приветствовал парламентариев Кении в Москве17 июля 2025 года в Москве состоялась встреча Патриаршего экзарха Африки митрополита Зарайского Константина с членами парламента Кении. В беседе участвовали вице-спикер Сената Кении Катури Мурунги, сенаторы Годфри Атиено Осотси, Энох Киио Вамбуа, Обуру Огинга и депутат Парламента Пол Отиенде Муйя Амолло, сообщает Патриарший экзархат Африки.

Митрополит Константин приветствовал гостей и провел экскурсию по храму святителя Филиппа, митрополита Московского, в Мещанской Слободе.

Затем архиерей рассказал о деятельности Патриаршего экзархата Африки, в частности, о реализации гуманитарных и образовательных проектов в Кении.

Собеседники дали высокую оценку деятельности Русской Православной Церкви в Кении, поделились впечатлениями от пребывания в России и выразили готовность к сотрудничеству.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Экзарх передал гостям православную литературу на суахили, брошюры о Патриаршем экзархате Африки и иконки.

Русская линия

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Митрополит Зарайский Константин приветствовал парламентариев Кении в Москве
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