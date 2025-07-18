16 июля 2025 года в храме святителя Николая в Заяицком состоялась встреча председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и Верховного атамана Общероссийской общественной организации «Союз казаков» Павла Задорожного. Участниками встречи стали ответственный секретарь Синодального комитета, настоятель храма свт. Николая в Заяицком иерей Тимофей Чайкин и офицеры штаба Союза казаков, сообщает сайт Синодального комитета.

Участники обсудили актуальные вопросы духовного окормления казаков, входящих в состав общественной организации, и воспитания подрастающего поколения в традиционных казачьих ценностях, неразрывно связанных с православной верой. Также были намечены планы совместной деятельности на ближайшее будущее.

Верховный атаман Павел Задорожный наградил митрополита Кирилла орденом «За службу казачеству», отметив его выдающийся личный вклад в духовную поддержку казачества и развитие плодотворного сотрудничества. Иерей Тимофей Чайкин был удостоен медали «35 лет Союзу казаков России» за активные и плодотворные труды на благо казачества.

Завершилась встреча экскурсией по храмовому комплексу святителя Николая в Заяицком, которую провел иерей Тимофей Чайкин.

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