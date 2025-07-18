Папа Римский Лев XIV заявил о своём намерении посетить Турцию для участия в юбилейных экуменических мероприятиях, посвящённых годовщине Первого Вселенского Собора в Никее. Об этом он сказал, обращаясь к православным и католическим священнослужителям и паломникам из США во время аудиенции в Кастель-Гандольфо, сообщает СПЖ.

По словам главы Ватикана, «Символ веры, принятый отцами собора, вместе с дополнениями Константинопольского собора 381 года, остаётся общим наследием всех христиан и для многих является неотъемлемой частью литургии». «Надеюсь вновь встретиться с вами через несколько месяцев, чтобы принять участие в экуменических торжествах по случаю годовщины Никейского Собора», — сказал папа.

Глава Католической церкви также подчеркнул значение экуменического диалога. «Ваше паломничество — один из плодов экуменического движения, направленного на восстановление полноты единства между всеми учениками Христа, согласно словам Спасителя на Тайной вечере: „Да будут все едино“ (Ин. 17:21). Эти знаки общения и единства ещё не означают полного единения, но свидетельствуют о прогрессе богословского диалога и любви, характерных для последних десятилетий».

Кроме того, папа Лев напомнил о событии 1965 года, когда его предшественник папа Павел VI и Патриарх Афинагор подписали совместную декларацию, отменившую взаимные анафемы 1054 года. «До этого подобное паломничество, как ваше, было бы, вероятно, даже невозможно».

Поездка папы Льва в Турцию — это достижение Фанара, который, несомненно, постарается использовать этот визит для продвижения своего экуменического курса.

Русская линия