Коммунисты мстят протоиерею Андрею Ткачеву за его высказывания на премьере фильма «Мумия»
Глава комитета Госдумы по защите семьи коммунистка Нина Останина потребовала лишить священника сана за то, что он в своей проведи якобы оскорбил российских женщин…
Великолепные проповеди протоиерея Андрея Ткачёва никого не оставляют равнодушными — ни его паству и миллионы верующих по всему миру, ни многочисленных врагов отца Андрея, которым, очевидно, не нравится «чрезмерная» миссионерская активность священника. А потому нападки на батюшки — вещь вполне перманентная и уже привычная. Сколько информационных кампаний против этого горячего священника было на Украине, а теперь и в России, — трудно сосчитать.
Вот и на сей раз глава комитета Государственной Думы по защите семьи, представительница КПРФ Нина Останина призвала Русскую Православную Церковь, ни много ни мало, лишить отца Андрея сана из-за того, что ей не понравилась очередная его проповедь, в котором он якобы оскорбил российских женщин. Произнёс эту проповедь отец Андрея в День семьи, любви и верности и указал, что в нынешние времена женщины, к сожалению, сильно развратились и уже не могут, да и не хотят, рожать столько, сколько Бог даст, как было в царской России.
Предлагаем нашим читателям самим ознакомиться с тем, что сказал отец Андрей своим прихожанам, и тогда станет ясно, что Нина Останина просто вырывает его слова из контекста и пытается представить их как нечто вопиющее и скандальное. «Он такую тень сейчас навел на РПЦ, что впору задуматься высшим церковным чинам и лишить его сана, потому что он явно не отражает мнение Русской Православной Церкви», — заявила Останина.
По ее словам, в светском государстве не должно быть подобных «лидеров общественного мнения». «Если ему не нравятся прихожанки, они просто перестанут к нему приходить. Равно и остальных он оттолкнет от Русской Православной Церкви», — заявила Останина и подчеркнула, что отец Андрей Ткачев не подходит на роль «лица» Русской Православной Церкви.
Правда, пока всё наоборот — храм, где служит отец Андрей, полон верующими, а его проповеди с радостью слушают миллионы верующих женщин по всему миру. В чём же тогда проблема, и почему Останина вдруг так ополчилась на батюшку? Всё, как нам кажется, просто. Совсем недавно священник принял участие в премьере документального фильма «Мумия» и призвал вынести труп Ленина из Мавзолея на Красной площади, а потому коммунисты вполне могут просто мстить отцу Андрею.
Прискорбно в этой неприглядной истории не это. А то, что в неоправданной травле священника, к сожалению, принял некоторое участие заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который назвал высказывания отца Андрея «пограничными». «Дело не только в форме его обличений, которая носит пограничный характер, но и в том, что в кризисе деторождения мужчины и женщины „виноваты“ совершенно равным образом», — заявил Кипшидзе.
Казалось бы, церковный чиновник такого уровня должен понимать «откуда ветер дует» и не поддаваться на такие откровенные провокации представителей КПРФ, но, увы, Вахтанг Кипшидзе в данном случае остался обыкновенным чиновником, который думает не о том, что Божие, а о том «как бы чего не вышло».
Коммунисты мстят протоиерею Андрею Ткачеву за его высказывания на премьере фильма «Мумия» Глава комитета Госдумы по защите семьи коммунистка Нина Останина потребовала лишить священника сана за то, что он в своей проведи якобы оскорбил российских женщин...