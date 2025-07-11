Великолепные проповеди протоиерея Андрея Ткачёва никого не оставляют равнодушными — ни его паству и миллионы верующих по всему миру, ни многочисленных врагов отца Андрея, которым, очевидно, не нравится «чрезмерная» миссионерская активность священника. А потому нападки на батюшки — вещь вполне перманентная и уже привычная. Сколько информационных кампаний против этого горячего священника было на Украине, а теперь и в России, — трудно сосчитать.

Вот и на сей раз глава комитета Государственной Думы по защите семьи, представительница КПРФ Нина Останина призвала Русскую Православную Церковь, ни много ни мало, лишить отца Андрея сана из-за того, что ей не понравилась очередная его проповедь, в котором он якобы оскорбил российских женщин. Произнёс эту проповедь отец Андрея в День семьи, любви и верности и указал, что в нынешние времена женщины, к сожалению, сильно развратились и уже не могут, да и не хотят, рожать столько, сколько Бог даст, как было в царской России.

Предлагаем нашим читателям самим ознакомиться с тем, что сказал отец Андрей своим прихожанам, и тогда станет ясно, что Нина Останина просто вырывает его слова из контекста и пытается представить их как нечто вопиющее и скандальное. «Он такую тень сейчас навел на РПЦ, что впору задуматься высшим церковным чинам и лишить его сана, потому что он явно не отражает мнение Русской Православной Церкви», — заявила Останина.

По ее словам, в светском государстве не должно быть подобных «лидеров общественного мнения». «Если ему не нравятся прихожанки, они просто перестанут к нему приходить. Равно и остальных он оттолкнет от Русской Православной Церкви», — заявила Останина и подчеркнула, что отец Андрей Ткачев не подходит на роль «лица» Русской Православной Церкви.

Правда, пока всё наоборот — храм, где служит отец Андрей, полон верующими, а его проповеди с радостью слушают миллионы верующих женщин по всему миру. В чём же тогда проблема, и почему Останина вдруг так ополчилась на батюшку? Всё, как нам кажется, просто. Совсем недавно священник принял участие в премьере документального фильма «Мумия» и призвал вынести труп Ленина из Мавзолея на Красной площади, а потому коммунисты вполне могут просто мстить отцу Андрею.

Прискорбно в этой неприглядной истории не это. А то, что в неоправданной травле священника, к сожалению, принял некоторое участие заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который назвал высказывания отца Андрея «пограничными». «Дело не только в форме его обличений, которая носит пограничный характер, но и в том, что в кризисе деторождения мужчины и женщины „виноваты“ совершенно равным образом», — заявил Кипшидзе.

Казалось бы, церковный чиновник такого уровня должен понимать «откуда ветер дует» и не поддаваться на такие откровенные провокации представителей КПРФ, но, увы, Вахтанг Кипшидзе в данном случае остался обыкновенным чиновником, который думает не о том, что Божие, а о том «как бы чего не вышло».

Русская линия