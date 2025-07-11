Игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий был удостоен Предстоятелем ордена святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, II степени…

Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжества в честь преподобных Сергия и Германа Валаамских

11 июля 2025 года, в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преображенского собора Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, сообщает Патриархия.Ru.

У входа в собор Предстоятеля Русской Православной Церкви встречал игумен Валаамской обители епископ Троицкий Панкратий.

За богослужением состоялась хиротония архимандрита Авеля (Пивоварова) во епископа Губкинского и Грайвороновского. Новорукоположенный иерарх, избранный к епископскому служению решением Священного Синода от 15 мая с.г. (журнал № 33), стал правящим архиереем Губкинской епархии (Белгородская митрополия).

На сугубой ектении были вознесены особые прошения. Предстоятель Русской Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес насельник Валаамского монастыря иеромонах Савва (Савченко).

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл напутствовал епископа Губкинского и Грайвороновского Авеля на служение и вручил ему архиерейский жезл. Новорукоположенный иерарх по традиции преподал верующим свое первое архипастырское благословение.

Затем епископ Троицкий Панкратий обратился с приветственным словом к Святейшему Владыке и преподнес в дар Его Святейшеству икону преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

В дар Валаамской обители Предстоятель передал образ святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Игумену монастыря епископу Панкратию Святейший Владыка вручил памятные крест и панагию, а всем насельникам обители передал свою книгу «Вслед за Святителем Тихоном: подвиг великомучеников и исповедников Церкви Русской».

Затем состоялось вручение церковных наград:

— во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с грядущим 70-летием со дня рождения епископ Троицкий Панкратий, игумен Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального монастыря, был удостоен ордена святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, II степени;

— во внимание к помощи Спасо-Преображенскому Валаамскому ставропигиальному монастырю генеральный директор АО «Борисфен» П.И. Каноненко был награжден орденом благоверного князя Даниила Московского III степени.

Всем участникам богослужения были вручены иконки Христа Спасителя с Патриаршим благословением.

По завершении Литургии Святейший Владыка спустился в нижний храм Спасо-Преображенского собора, где было совершено славление у честных мощей преподобных Сергия и Германа. После молитвы основателям обители Предстоятель поклонился их святым мощам. Также Святейший Патриарх поклонился чтимому списку Валаамской иконы Божией Матери и мощам преподобного Антипы Валаамского.

Затем Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в братской трапезе в Трапезных палатах Валаамской обители.

Русская линия