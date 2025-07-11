Русская линия
Сводка новостей от 11 июля 2025

Опубликованы новые материалы вышли на портале «Память Церкви»
В рамках проекта своими воспоминаниями о жизни Церкви в советское время поделились с читателями уже более 200 священнослужителей и мирян…

Опубликованы новые материалы вышли на портале *Память Церкви*Портал «Память Церкви» продолжает регулярно пополняться новыми материалами. В общей сложности на данный момент портал содержит более 200 воспоминаний свидетелей жизни Церкви в годы советской власти. В конце каждого интервью опубликованы уникальные фотоматериалы, сообщает официальный сайт Учебного комитета Русской Православной Церкви.

Среди новых материалов — воспоминания протоиерея Льва Махно, протоиерея Николая Горбатовского, протоиерея Максима Козлова, Веры Алексеевны Пасенко, Елены Николаевны Отиновой.

Ректор Тульской Православной классической гимназии, настоятель храмов Двенадцати святых апостолов, Покрова Пресвятой Богородицы Тулы и храма в честь иконы Божией Матери «Иверская», что в Лутовиново протоиерей Лев Махно рассказывает о детстве, проведённом в Тамбовской области, вспоминает обучение в МДА в конце 1960-х — начале 1970-х годов и богослужебную жизнь в Тульской епархии среди представителей старого духовенства, прошедших ссылки и заключения.

«Вырос я в городе Мичуринске, до семинарии учился там. В школах разговоров о религии вообще не существовало. Помню, как при медицинских осмотрах были определённые богоборческие моменты. Вспоминаю как медицинский осмотр был направлен на то, чтобы раздеть ребёнка и посмотреть, есть ли на нём крестик. Это было в первом или во втором классе. И классный руководитель, если был очень большим борцом с религией, срывал его с ребёнка. В классах были дровяные печки, тогда не было центрального отопления, а печка топилась в каждом классе дровами. Учительница бросала крестики при всех детях в печку. Когда подошла ко мне, я ей сказал: „Нет, я Вам не дам!“ Помню этот случай».

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Настоятель храма пророка Илии в Нижнем Новгороде протоиерей Николай Горбатовский возрастал с детства в кругу православных людей, не скрывавших свою церковность, подчас жертвуя карьерой. О них — друзьях семьи и наставниках родителей, священниках и мирянах, опытных духовниках — отец Николай рассказывает в своём интервью.

«Отец мой очень любил общаться с другими людьми, но круг его знакомых, друзей был исключительно православный. У нас не было друзей неверующих или тех, кто именовал себя верующими, но из страха перед советской властью скрывал свою веру, не ходил в храм. Таких людей у нас практически не было. То есть знакомые были, но друзей таких не было. Мама — очень гостеприимный и трудолюбивый человек, она готова была в выходные дни, в праздники встретить у себя дома всех православных людей, которые были нашими знакомыми. И благодаря ей у нас часто собирались люди после литургии в храме. Причём эти собрания были по десять-пятнадцать человек, а квартира у нас была однокомнатная, всего лишь метров 17 комната и маленькая, метров 6, кухня, всё. Я был вторым ребёнком в семье, потом появилась ещё одна сестра, нас было трое детей, тёща, родители. Мы жили в однокомнатной квартире до 1972 года. И вот даже на этой квартире родители не против были приглашать друзей, и именно у нас они все и собирались».

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В числе прочих своими воспоминаниями о жизни Церкви в советское время поделился Председатель Учебного комитета, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов. Отец Максим рассказывает, в частности, об обстоятельствах своего прихода к вере в конце 1970-х годов и крещении в храме пророка Илии Обеденного, о церковной Москве того времени, в том числе о традициях церковного пения, о жизни Московской духовной академии конца 1980-х, её профессорах и студентах.

«Понятно, что шила в мешке не утаишь, и сначала о моём крещении и начале церковной жизни стало известно родителям, потом дедушке и бабушке. Им это знание далось непросто, и отношения в этот период, как, наверное, бывает во многих подобных ситуациях, должны были пройти этап решительного несогласия и даже определённых обид друг на друга. Родителям это виделось какой-то придурью или внешним влиянием, которое, как они надеялись, через какое-то время сойдёт, а за это время важно было, чтобы я дров не наломал. И должно было пройти довольно много лет до того, как им стало понятно, что это не просто всерьёз и надолго, а навсегда!»

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Воспоминания регента Никольского Морского собора г. Херсона Пасенко Веры Алексеевны касаются церковной жизни на Донбассе в 1970-е годы. Вера Алексеевна рассказывает о детских годах в семье священника, о противостоянии советской власти в школе, вспоминает об обучении на регентском отделении Ленинградской духовной академии.

«Учительница говорит: „Вот и у нас есть девочка, вы её все знаете, поповская дочка, которая верит в эти сказки. Вера, встань“. Я встала. Она спрашивает: „Ты же веришь в эти сказки? Носишь крестик?“ На что я ответила: „Это не сказки, я верю в это“. Она тогда сказала: „Вот верь дома. Носи крестик дома и верь дома. А в школу приходи, будь добра, без крестика“. Дети замолчали, все тихо сидят и смотрят, конечно, все, даже мои друзья и подруги боялись заступиться, что-то сказать. Был у нас в классе мальчик на вид очень большой, крупный, все считали его второгодником, он сидел на последней парте, его звали Лёня. Видимо, в силу своего воспитания он очень плохо относился ко мне, старался задеть, толкнуть, ударить. Когда на велосипеде катался, останавливался и бросал камни в нас с братом и сёстрами. И учительница, видимо, это зная, говорит: „Лёня, ты завтра на дверях стой в классе, проверишь: если Вера придёт с крестиком — ты её в класс на уроки не пускай“».

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Жительница города Краснокамска Пермской области Отинова Елена Николаевна также росла в верующей семье. Она делится историей своих предков, переживших в том числе раскулачивание, рассказывает о жизни родителей и борьбе мировоззрений, которое пришлось пережить в детстве.

«Помню, что я когда пошла в 6-й класс, нам дали анкету прямо 1-го сентября, и первый вопрос был в листочке — верите ли вы в Бога? А я же уже слышала эти разговоры, знала, как родителей песочили, как папу вызывали в органы. Ну я взяла, да и написала, что не верю, чтобы меня не песочили. Я подумала: „Ну я же просто для них так напишу. Я в душе-то знаю, что Господь Бог есть, я в Него верю“. Написала, что не верю. И всё, прямо со 2-го сентября я начала учиться на двойки. И я сразу смекнула, в чём дело. Я же была отличницей. Были четвёрки, но их мало было, в основном шла на отлично. И тут двойки. Вот выучу тему, я знаю её, а в школе открыть рот не могу».

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По вопросам и предложениям можно обращаться в редакцию проекта по адресу pamyat-tserkvi@uchkom.info

Интервью с руководителем проекта Председателем Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиереем Максимом Козловым.

«Жизнь Церкви в советские годы» — эфир на радио «Вера»

Учебный комитет

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