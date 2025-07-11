9 июля председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов выступил на тематической площадке «Отцовство и рождаемость. Демографические аспекты» в рамках Форума многодетных семей в Национальном центре «Россия», сообщает сайт Патриаршей комиссии.

Отец Феодор отметил, что «в обществе заложены божественные законы, формирующие правильные отношения», где роль отца имеет колоссальное значение.

«Без Небесного Отца у нас нет ни морали, ни закона, ни нравственности. Основы нравственности заложены в человека Богом. Вся законодательная система основана на моральном консенсусе общества, исходящем из внутреннего нравственного закона», — подчеркнул он.

Соблюдение мужчиной нравственного закона — залог крепкой семьи и благополучия государства, отметил отец Феодор.

«Говорят, что православные выступают за мужской деспотизм — ничего подобного. В православном браке мужчина имеет больше обязанностей, чем женщина. И как раз женщина имеет долг послушания своему любимому мужчине по закону любви, что он соблюдает закон Божий. Если мужчина любит, его и слушаться нетрудно», — добавил он.

Иерей Феодор Лукьянов дал несколько практических советов для семей:

— Есть такое правило, дорогие мужья: обнимайте своих жен не менее 30 секунд при встрече и при расставании, и вы все чаще и чаще будете слышать заветные слова «милый, как скажешь». Дело в том, что женщина ищет эту опору, ей нужна эта опора в нас.

— Но когда мужчина говорит «я царь и Бог», он узурпирует место Отца Небесного. Нет, я исполнитель Закона Божьего.

— Как Христос жизнь свою отдал за Церковь, так и мужчина должен быть готов пожертвовать своей жизнью за свою любимую. Ну разве такого мужчину сложно ослушаться?

Священник призвал воскресить образ многодетного отца, отметив, что с каждым ребенком человек развивается и раскрывает новые таланты.

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