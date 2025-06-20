Президент России вновь заявил, что в интересах нынешних украинских властей согласиться на условия мира, ранее предложенные Москвой. Поскольку дальше условия будут для них ещё хуже…

Владимир Путин: «Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша»

20 июня президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. Тема этого года — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», в ходе которого была затронута тему военного конфликта на Украине. Предлагаем нашим читателям ознакомиться с состоявшимся диалогом на данную проблему. Текст был опубликован на официальном сайте президента РФ.

Н.Котейш (как переведено): Я хотел бы снова обратиться к Президенту Путину. Поговорим об Украине. Как война в Украине соотносится с теми ценностями, которые мы сейчас пытаемся озвучить в рамках нашего форума и пытаемся защитить и подчеркнуть?

В.Путин: Очень просто. И напрямую связано с тем, о чём мы говорили, с тем, о чём я говорил. Я говорил о том, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счёт безопасности другой.

Нам с начала 90-х годов и на протяжении десятилетий говорили о том, что ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не будет расширения НАТО на восток. После этого мы имели пять волн расширения, можно сказать, уже шесть. Несмотря на все наши призывы этого не делать, все наши призывы были игнорированы. Первое.

Это, безусловно, рудименты старой, если не сказать древней, колониальной политики, в известной степени модернизованной под современные реалии, но тем не менее. Это действия с позиции силы, пренебрегающие интересами Российской Федерации. Это в целом, глобально.

Что касается Украины, то это тоже действия с позиции силы — всё, что там происходило. Что я имею в виду? Это государственный кровавый антиконституционный переворот на Украине. Это что такое? Это тоже действие с позиции силы. И прежняя Администрация США прямо сказала о том, что она истратила на этот переворот миллиарды долларов. Без стеснения, публично об этом сказали.

И наши действия направлены были на то, чтобы защитить часть населения, которое считало себя кровно, духовно связанным с Россией, с российской культурой и её народом, имея в виду людей, проживающих в Крыму. А потом наши попытки урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины: в Донецке, Луганске. Мы предприняли эти попытки.

Однако, опять же действуя с позиции силы, наши в данном случае идеологические противники, можно сказать, попытались решить этот вопрос опять вооружённым путём, развернув боевые действия в Донецке, Луганске — на Донбассе. Это же не мы развернули боевые действия. А после того, как госпереворот осуществили, а часть населения Украины на юго-востоке страны не признала результатов этого переворота и не признала власть заговорщиков и лиц, которые совершили этот госпереворот, против них развернули боевые действия.

Мы пытались договориться мирным путём, «склеить» ситуацию, но наши «партнёры» — так их назовём, в кавычках теперь уже, — выяснилось позднее, что они затеяли все эти мирные переговоры только для одного — для того чтобы накачать Украину оружием и продолжить эти боевые действия.

В конце концов это вынудило нас признать независимость этих республик — Луганска и Донецка. Мы же восемь лет не признавали их, восемь лет, а пытались договориться. Но нас вынудили признать их независимость, а потом начать оказывать им поддержку, в том числе и вооружённую поддержку, для того чтобы положить конец войне, развязанной нашими противниками на Западе и теми, на кого они опирались и опираются сейчас на Украине — крайними националистами и неонацистами.

Поэтому всё, что связано с тем, что происходит, с трагедией, которая происходит на Украине, — это не результат нашей работы. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире.

Н.Котейш (как переведено): Господин Президент, я не могу подвергать сомнению то, что Вы сейчас сказали. Будем считать, что это базовое положение, отражающее реальное положение дел.

Но ваша армия идёт дальше: она идёт за пределы тех четырех областей, которые Москва считает своими. Какой конечный итог Вы видите? Куда может дойти ваша армия?

В.Путин: Вы сказали по поводу областей на Украине, которые мы считаем своими. Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша.

Но мы исходим из реалий, которые складываются. Безусловно, есть люди, и их немало в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости. Ну и дай Бог здоровья. Мы, кстати говоря, никогда не подвергали сомнению их право — право украинского народа на независимость и суверенитет.

Вместе с тем основания, на которых Украина стала независимой и суверенной, были изложены в Декларации о независимости Украины от 1991 года, где ясно, чёрным по белому написано, что Украина — это внеблоковое, неядерное, нейтральное государство. Неплохо бы вернуться к этим основополагающим ценностям, на которых Украина получила свою независимость и суверенитет. Это первое.

Второе. Мы с самого начала, когда конфликт уже приобрёл острый, «горячий» характер, предложили тогдашнему украинскому руководству прекратить немедленно всякие конфликты, вывести свои войска с тех территорий, люди на которых не хотят жить в составе Украины, на которой происходят антигосударственные и антиконституционные перевороты, а хотят жить или самостоятельно, или в составе Российского государства. Они отказались.

Дальше. Это не политические решения, а логика боевых действий, потому что военные люди смотрят, где лучше, где овраги, горы, где реки, где лучше войскам идти, для того чтобы достигать конечного результата с наименьшими потерями. Происходит определённая логика боевых действий, и войска оказываются на разных территориях. Знаете, у нас есть такая старинная — это не поговорка, не притча — а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, то наше.

Понимаете, я не хочу, чтобы это выглядело так милитаристски. Но на самом деле мы предлагали на каждом этапе происходящих событий. Я хочу это подчеркнуть, чтобы вы понимали: то, что я скажу, абсолютная, истинная правда. Мы предлагали на каждом этапе тем, с кем мы были в контакте на Украине, остановиться и говорили: давайте сейчас лучше договариваться, потому что эта логика развития чисто военных действий может приводить к тому, что ваша ситуация будет усугубляться, и тогда нам придётся вести свои переговоры с других, с худших для вас позиций. Так было несколько раз. Я сейчас не буду вдаваться в подробности.

Свидетелями этого и наших предложений остановиться являются действующие политические деятели из других стран, которые, слава Богу, живы-здоровы. Но, когда мы что-то предлагали, они из Москвы уезжали в Киев, а потом нам говорили: нам говорят, что мы агенты Кремля — мы всё, умываем руки, больше не ввязываться в это не будем.

То есть каждый раз мы слышали: нет, нет, нет. А мы говорили: ну давайте, давайте, хуже будет. Нет. А почему? А потому что вот те, кто руководствуется старыми, колониальными принципами, в том числе и прежде всего в Европе, они думали, что сейчас они легко поживятся за счёт России. Сейчас они её раздавят, разрушат, уничтожат и получат какие-то дивиденды с этого.

Именно поэтому, уверен, бывший премьер-министр господин Джонсон и, тоже не сомневаюсь, с подачи бывшей Администрации США, с подачи господина Байдена приехал на Украину и предложил не договариваться с Россией. А договорённость была уже на столе: в ходе стамбульских переговоров, я уже говорил, мы достигли практически консенсуса почти по всем вопросам, осталось только точку поставить. Я готов был тогда уже встречаться и с действующим главой режима и поставить точку.

Нет, надо было приехать господину Джонсону — точно уверен, абсолютно, при поддержке действовавшей тогда Администрации Байдена — и отговорить Украину подписывать достигнутые соглашения и попробовать добиться стратегического поражения России на поле боя. Они добились того, что и новые территории оказались под нашим контролем. Российская армия наступает по всем направлениям, на всей линии боевого соприкосновения каждый день.

Смотрите, что они сделали. Взяли забрались к нам в Курскую область. Во-первых, потеряли там 76 тысяч человек. Это катастрофа для них, понимаете? 76 тысяч! В конечном итоге, как мы и говорили, мы их оттуда выбили, но они создали угрозу нам, начали создавать, по всей линии государственной границы с Украиной, в двух других соседних областях.

К чему это привело? У них и так не хватает личного состава, а мы теперь вынуждены создавать зону безопасности вдоль границ на очень многих участках, и они отвлекают туда свои вооружённые силы, которых и так не хватает на принципиальных участках вооружённой борьбы.

Уже говорил: 47 процентов — укомплектованность боевых подразделений. 47 всего! Они, в общем-то, теряют боеготовность. А они своими руками создали ещё линию боевого соприкосновения почти на две тысячи километров. Там две тысячи у нас было, по линии боевого соприкосновения, и вдоль границы ещё угрозы нам начали создавать — и ещё тысяча с лишним, по-моему, 1600 километров.

Растащили все свои вооружённые силы. Большей глупости с военной точки зрения трудно себе представить. Сами создают проблемы себе, понимаете? Но мы вынуждены на это как-то реагировать.

Вы сказали: там есть какие-то другие территории. Да, есть. Но по линии госграницы они забрались в Курскую область, натворили там целую массу преступлений, причём преступлений против гражданского населения.

Мы их оттуда вывели с большими, с огромными для них потерями, а теперь вынуждены создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что они постоянно атакуют оттуда и с помощью артиллерии, и с помощью беспилотных летательных аппаратов. Что это такое?

Н.Котейш (как переведено): Скажите, пожалуйста, а какова протяжённость этой зоны безопасности?

В.Путин: В Сумской области глубина составляет где-то от 10 до 12 километров. Где-то 8, 10, 12 километров. Дальше город Сумы, областной центр. У нас нет такой задачи — забрать Сумы, но, в принципе, я этого не исключаю.

Но я к чему, почему мы это делаем? Потому что они для нас угрозу создают, постоянно обстреливают приграничные территории. Ну вот, пожалуйста: это результат их абсолютно безграмотных, просто ничем не обоснованных действий.

Смысл и цель была только в одном, цель политического характера — показать, что что-то могут ещё получить от своих спонсоров из-за границы. И так уже получили почти 250 миллиардов долларов. Нет, мало. Ещё, ещё, ещё хотят — и половину разворовывают ещё к тому же, если не больше.

Вот поэтому мы оказались сейчас на этих территориях. Это логика того, как складывается противостояние и из чего оно складывается.

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