Митрополит Крутицкий Павел получил орден Дружбы, а участники программы «Православная инициатива» Любовь Глебова и Сергей Рябухин — ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени…

19 июня 2025 года в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония вручения государственных наград, в ходе которой были награждены представители Русской Православной Церкви и православной общественности, сообщает Патриархия.Ru.

Патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел был удостоен ордена Дружбы.

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени был вручен Любови Глебовой, первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, исполнительному директору Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви. Этой высокой наградой она отмечена «за вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

Награждения орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени также удостоен Сергей Рябухин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, член Координационного комитета по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви и сопредседатель направления «Социальное служение» в Международной грантовой программе «Православная инициатива». Орден вручен «за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Награды вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

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