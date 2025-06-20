Крупный армянский бизнесмен, выступивший в защиту Армянской апостольской церкви после нападок на неё премьера Пашиняна, арестован по обвинению в публичных призывах к захвату власти…

20 июня 2025 года глава Иерусалимского Патриархата Патриарх Феофил на официальном сайте Иерусалимского Патриархата опубликовал заявление, в котором выступил в защиту известного армянского бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, арестованного по указанию премьер-министра Армении Никола Пашиняна после того, как вступился за Армянскую апостольскую церковь.

«С пастырской заботой мы с искренним беспокойством следили за решением Ереванского уголовного суда общей юрисдикции в отношении Самвела Карапетяна, верного служителя Армянской православной церкви и благотворителя, чей вклад укрепил духовную и общественную жизнь бесчисленного множества православных верующих как в Армении, так и за её пределами, — говорится в Патриаршем заявлении.

Мы молимся за господина Карапетяна и его семью, а также за Армянскую церковь, которой он так преданно служил. «Господь не смотрит на лице, как смотрит человек. Господь смотрит на сердце» (1 Царств 16:7). Именно это божественное видение милосердия, истины и любви должно направлять нас всех.

Мы поощряем дух диалога и мудрости, веря, что под духовным руководством Его Святейшества Гарегина II непреходящая сила Армянской церкви и её верующих будет продолжать сиять сквозь невзгоды с достоинством, смирением и непоколебимой верой".

17 июня 2025 года в связи с оскорбительными заявлениями Пашиняна против Католикоса всех армян Гарегина II Самвел Карапетян заявил, что «одна небольшая группа, забыв историю Армении, историю Армянской церкви, насчитывающую тысячелетия, устроила нападки на Армянскую церковь, народ». «Поскольку я всегда был рядом с Армянской церковью и народом, то я буду принимать непосредственное участие. Если же политики не добьются успеха, то мы поучаствуем во всём этом по-своему», — добавил он.

Именно эти слова были интерпретированы Пашиняном, как призывы к свержению власти, и в тот же день по его указанию в доме Карапетяна в Ереване прошёл обыск. Возле дома собрались сотни сторонников бизнесмена, двое из них получили травмы в результате стычки с полицией, 45 человек были задержаны. После допроса Карапетяну было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти. 19 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца.

Задержание армянского мецената, выступившего в защиту Церкви, вызвало волну возмущения не только в Армении, но и далеко за её пределами. Однако, Пашиняна это не останавливает. Люди, захватившие власть в Армении в результате революции под лозунгами демократии и защиты прав населения, ради своих кресел готовы на всё.

Русская линия