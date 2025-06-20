Во ВЦИОМе объяснили отказ россиян от рождения детей желанием «брать от жизни всё» и жить для себя и в своё удовольствие…

Добиться повышения рождаемости в России не удаётся, поскольку граждане страны прониклись известным рекламным слоганом «бри от жизни всё» и начали жить в своё удовольствие, руководствуясь тем, что дети ограничивают личную свободу. На данный факт обратил внимание гендиректор Фонда ВЦИОМа Константин Абрамов в ходе Петербургского международного экономического форума, сообщает РБК.

«Да, любовь — это главное, почему создают семью и рожают детей, но есть барьеры, которые не позволяю заводить троих детей и больше по одной простой причине — дорого растить ребенка <…> Эгоизм — дети мешают личной свободе. <…> Вот это „пожить для себя“ — история, которая уже происходит в нашей стране 30 лет с лишним. Главное — это человек, главное — его успех, главное — его счастье, главное — удовольствие. Ради удовольствия граждане продолжают жить», — сказал он.

Модератор дискуссии на тему рождаемости, генеральный директор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко, отметил, что последний год суммарный коэффициент рождаемости в России остается на достаточно низком уровне — 1,4 ребенка на женщину. Для воспроизводства населения он должен быть на 0,7 больше. При этом общемировой показатель — 2,3 ребенка на женщину, что является самым низким уровнем за всю историю.

В некоторых странах, отметил Рыбальченко, показатель вовсе ниже одного ребенка на женщину, «в России ещё так сказать достаточно высокий суммарный коэффициент рождаемости, хотя мы стремимся к тому, чтобы он был выше». Кроме того, добавил эксперт, за счёт людей 30−40 лет — в этой категории «самая максимальная за всю историю России численность и мужчин и женщин», существует «демографическое окно возможностей».

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