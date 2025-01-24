Греческие власти вынуждены были сделать 95-летнему Предстоятелю трахеостомию, чтобы продолжить держать его на аппарате искусственного дыхания…

Врачи продолжают бороться за жизнь Предстоятеля Албанской Православной Церкви Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, который остаётся в коме. Албанскому Предстоятелю провели очередную операцию, чтобы снизить риски в связи длительным подключением к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает СПЖ со ссылкой на греческий портал «Ромфея».

Отмечается, что прошло 20 дней с момента госпитализации владыки в отделение интенсивной терапии больницы Evangelismos в Афинах.

«Как стало известно, попытки врачей отключить его от механической поддержки дыхания не дали результата, поэтому было решено приступить к трахеостомии (хирургическому вмешательству, во время которого в стенке трахеи создают отверстие для дыхания — РЛ). Это медицинская процедура, которую врачи считают необходимой в случаях длительной интубации, чтобы снизить связанные с ней риски», — говорится в сообщении.

95-летний Архиепископ был госпитализирован в больницу в Албании 30 декабря с симптомами тяжёлой вирусной инфекции. Однако 3 января его здоровье резко ухудшилось, и его доставили в Evangelismos в Афинах. 10 января, после усиления желудочного кровотечения, владыке Анастасию сделали операцию, а затем интубировали в отделении интенсивной терапии. Лечащие врачи сочли его состояние критическим. С тех пор и поныне владыка Анастасий находится без сознания.

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