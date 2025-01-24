Русская линия
Сводка новостей от 24 января 2025

Православный исповедник наших дней
В Боснии игумена православного монастыря архимандрита Луку (Бабича) намерены судить за то, что он восстановил порушенные кресты на одном из сербских кладбищ…

Архимандрит Лука (Бабич)Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила уголовное дело против настоятеля монастыря Карно Сербской Православной Церкви игумена Луки (Бабича) по доносу депутатов-бошняков из муниципалитета в Сребренице, а также неправительственных ассоциаций бошняков этого города, сообщает RuSerbia.com.

Боснийские мусульмане обвиняют архимандрита Луку в том, что он без их дозволения вернул православные кресты на осквернённые ими ранее сербские могилы. Указанное сербское кладбище боснийцы разрушили, сделав мезарий для своих боевиков, убивших сербских беззащитных граждан в Скеланах в 1993 году.

За три дня, прошедшие с момента подачи заявления против отца Луки, никто из сербских политических представителей муниципалитета Сребреница не высказывался в его поддержку. Таким образом, сербский игумен оказался единственным православным исповедником, который вступился за тех, кто лежит на осквернённом сербском кладбище.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Москве пройдёт панихида на могиле генерал-лейтенанта В.О. Каппеля
26 января отмечается день памяти двух русских офицеров — генерала Каппеля и генерала Кутепова. В этот день в Донском монастыре столицы состоится поминальное богослужение по белым воинам...

В России поминают казаков, погибших от рук большевиков
Сегодня — трагический день издания «директивы о расказачивании» безбожных советских властей...

Эстонская Православная Церковь не станет разрывать канонические связи с Московским Патриархатом
Верующие и духовенство Эстонии призвали эстонский парламент остановить рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон «О церквях и приходах»...

Православный исповедник наших дней
В Боснии игумена православного монастыря архимандрита Луку (Бабича) намерены судить за то, что он восстановил порушенные кресты на одном из сербских кладбищ...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти одного из организаторов и руководителей монархических союзов Одессы графа А.И.Коновницына...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика