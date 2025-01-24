В Боснии игумена православного монастыря архимандрита Луку (Бабича) намерены судить за то, что он восстановил порушенные кресты на одном из сербских кладбищ…

Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила уголовное дело против настоятеля монастыря Карно Сербской Православной Церкви игумена Луки (Бабича) по доносу депутатов-бошняков из муниципалитета в Сребренице, а также неправительственных ассоциаций бошняков этого города, сообщает RuSerbia.com.

Боснийские мусульмане обвиняют архимандрита Луку в том, что он без их дозволения вернул православные кресты на осквернённые ими ранее сербские могилы. Указанное сербское кладбище боснийцы разрушили, сделав мезарий для своих боевиков, убивших сербских беззащитных граждан в Скеланах в 1993 году.

За три дня, прошедшие с момента подачи заявления против отца Луки, никто из сербских политических представителей муниципалитета Сребреница не высказывался в его поддержку. Таким образом, сербский игумен оказался единственным православным исповедником, который вступился за тех, кто лежит на осквернённом сербском кладбище.

Русская линия