24 января 2024 года, в трагический день издания безбожными советскими властями «директивы о расказачивании», по всей России и за рубежом вспоминают жертв кровавых политических репрессий большевиков. В память о невинно убиенных казаках Божественные литургии и панихиды пройдут во многих храмах Русской Православной Церкви, сообщает официальный сайт Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Так, в Москве в храме святителя Николая в Заяицком сегодня вечером состоится молитвенное поминовение погибших воинов. Панихиду по казакам возглавит председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

В заупокойном богослужении примут участие военные и казачьи духовники, атаманы, военнослужащие, казаки Центрального казачьего войска, представители органов власти и неравнодушные к истории Отечества люди.

В свою очередь, казаки Всевеликого войска Донского будут молиться за панихидой в Войсковом Воскресенском соборе Новочеркасска.

Во всех хуторах, станицах и юртах Дона также пройдут панихиды по жертвам расказачивания. В ближайшие дни в казачьих кадетских корпусах и казачьих школах будут организованы уроки памяти, посвященные трагическому периоду в истории казачества, сообщает официальный сайт Всевеликого Войска Донского.

«Сегодня — День памяти жертв политических репрессий казачества. Оргбюро ЦК РКП (б) 24 января 1919 года выпустило директиву „О расказачивании“. В ходе братоубийственной Гражданской войны и после неё казаки были лишены всяческих прав, а само казачье сословие, сотнями лет верой и правдой служившее Отечеству, было подвержено ликвидации. Массовый террор по отношению к казакам, гонения, репрессии уничтожали казачество не только на Кубани, но и на территории всей страны. Это было страшное, кровавое время, которое не щадило ни молодых, ни пожилых. Ни о каком сохранении самобытности, культуры и многовековых традиций казачества тогда не было и речи. Революционеры в годы братоубийственной Гражданской войны преследовали одну цель — беспощадную борьбу с казаками путем поголовного истребления», — отметил в послании по случаю трагической годовщины заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска казачий генерал А. Власов.

«Несмотря на все трагические страницы истории, казачество сохранило культуру и обычаи, которые сейчас не только возрождаются, но и обретают новую силу, — говорится в документе. — <…> Более 57 тысяч казаков ежедневно трудятся на благо Кубани и России, а свыше 8,7 тысяч участников специальной военной операции из числа казаков защищают Отечество на передовой и выполняют все служебно-боевые задачи, демонстрируя мужество, отвагу, героизм и стойкость. Только помня о трагических событиях прошлого, мы можем отстоять своё настоящее и выстроить надежное будущее. Нравственные идеалы и ценности, сохранение традиций, культуры, исторической памяти — вот основы воспитания юных казачат как достойных граждан России».

Русская линия