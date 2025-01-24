20 января 2025 года правление эстонского парламента Рийгикогу приняло в производство коллективное обращение верующих и духовенства Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата с требованием остановить рассмотрение законопроекта о внесении изменений в закон «О церквях и приходах» и привлечь для оценки данного вопроса заинтересованные лица и организации. Данное обращение было опубликовано в начале декабря 2024 года на платформе Rahvaalgatus. ee, сообщает официальный сайт ЭПЦ МП.

В Рийгикогу можно подать обращение, если оно набрало, по меньшей мере, 1 тысячу подписей. Под обращением прихожан ЭПЦ МП в течение месяца было собрано более 4 тысяч подписей.

Авторы инициативы подчеркнули, что новая редакция закона «О церквях и приходах» на самом деле коснётся не только Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, как отдельного юридического лица, но и каждого её прихода. В случае принятия поправок к закону юридическим лицам ЭПЦ МП грозит принудительное прекращение деятельности, так как предъявляемые к ним требования будет невозможно выполнить в течение двухмесячного срока. А поскольку предлагаемые ограничения затрагивают каноническое право, выполнение требований может быть невыполнимым по причинам, независящим от Церкви и её приходов.

«Принуждение к противоправному в каноническом отношении расторжению связей со своим Патриархатом и к переходу в другой Патриархат является вмешательством во внутреннюю жизнь религиозных объединений», — указали верующие ЭПЦ.

Таким образом, предпринимаемые меры напрямую затронут значительную часть прихожан и духовенства ЭПЦ МП, чья богослужебная и приходская жизнь будет нарушена из-за невозможности по-прежнему собираться в своих храмах со своими священнослужителями и осуществлять религиозную жизнь согласно привычному укладу, говорится в обращении.

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