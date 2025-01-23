Всего в 2023 году в православной Греции было зафиксировано 591 преступление против святынь, монастырей и кладбищ…

Согласно докладу Генерального секретариата по делам религий греческого Министерства образования, по делам религий и спорта, в 2023 году Элладская Православной Церковь столкнулась с рекордным количеством нападений на свои храмы, сообщает Православие.Ru.

Согласно «Докладу об инцидентах, направленных против религиозных объектов в Греции», в 2023 году был зафиксирован 591 случай преступлений против Православной Церкви, что составляет 97,20% от общего числа инцидентов (609), зарегистрированных Секретариатом по делам религий в том году.

Эти нападения включают вандализм, взломы, кражи, грабежи, осквернение святынь, осквернение могил, поджоги и другие преступления.

«Православная Церковь — единственная религиозная община страны, которая дважды подвергалась нападениям с применением взрывных устройств, целью которых был не материальный ущерб, а человеческие жертвы. Из того, что известно на данный момент, следует, что мотивы первого нападения были чисто политическими, поскольку преступники принадлежали к анархистским кругам. Исполнитель второго преступления принадлежал к ультраправым группам, среди которых распространены теории заговора, но также имел и религиозные мотивы, поскольку он выступил с осуждением Священного Синода, который, по его мнению, „предал“ Православие», — отмечает Генеральный секретариат по делам религий во вступительной части доклада.

Печально, но, как показывает опыт православной Греции, даже обязательное преподавание Закона Божия в школе не решает проблему нападений на храмы в стране. Всегда найдутся те, кто предпочтёт выбрать широкий путь мира сего и начнёт воевать с Церковью.

Цифры, озвученные Министерством образования, по делам религий и спорта Греции, впечатляют, ведь Православие в Греции объявлено государственной религией. При этом надо иметь в виду, что в других странах Европы ситуация ничуть не лучше, просто подобная статистика не всегда доступна.

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