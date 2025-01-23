За нападением на управление стоят сторонники «ПЦУ», которые хотят запугать верующих и духовенство города, чтобы отобрать у УПЦ кафедральный собор…

В Тернополе неизвестные обстреляли помещение Епархиального управления Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви. В одном из окон помещения было найдено характерное отверстие, а также остатки от пули, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой еа пресс-службу Национальной полиции Тернопольской области Украины.

«Неизвестные выстрелили в окно епархиального помещения, которое принадлежит кафедральному собору Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, что на улице Коновальца в Тернополе. Эксперты обнаружили повреждённое окно с отверстием, характерным выстрелу, а возле него остатки пули, вероятно, от пневматического оружия. Работники церкви говорят, что преступление произошло в период с 18 по 21 января, поскольку именно в это время никто не наведывался в данное помещение», — говорится в сообщении.

Ранее Тернопольский городской совет передал религиозной общине «ПЦУ» земельный участок (по адресу Тернополь, улица Коновальца, 1), на котором расположен кафедральный собор и Епархиальное управление Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви. Такое решение горсоветом было принято, несмотря на то, что Верховный суд Украины наложил арест на эту землю, запретив горсовету как-либо распоряжаться данной недвижимостью.

Теперь община «ПЦУ», которой передали землю под собором УПЦ, собирается построить там часовню. Однако, верующие Украинской Православной Церкви не намерены просто так отдавать свой собор раскольникам, и указывают, что решение тернопольских властей незаконно. Видимо, поэтому сторонники «ПЦУ перешли к обычной для себя практике запугивания с последующей попыткой силового захвата чужого имущества.

Русская линия