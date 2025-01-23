Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил, что демографический вызов сегодня является самый главный для всей страны, а потому все усилия должны быть направлены на поддержку многочадия, сообщает РИА Новости.

«Хотел бы отметить сквозные и принципиальные вещи, которые, считаю, нужно учитывать при реализации ваших инициатив. Прежде всего, с учётом демографических вызовов — с учётом именно этого обстоятельства, основного и главного для нашей страны сегодня», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей. Кроме того, Владимир Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах страны.

Он также отметил, что государству нужны методы, которые позволят обеспечить рост качества жизни в малых городах. «Рассчитываю, что Агентство предложит целый комплекс передовых инструментов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах», — сказал глава государства.

Таким образом, российские власти осознают всю сложность демографической ситуации в стране, однако пока только ищут пути преодоления демографического кризиса. Отрадно, что глава государства вновь обратил внимание на необходимость поддержки многодетных семей, однако никаких принципиально новых идей он в данном случае не озвучил.

Сводить проблему демографического кризиса только к комфорту жизни, опрометчиво. Не менее важную роль здесь играет целеполагание людей, встающих в брак. Если оно сводится только к потреблению по принципу «бери от жизни всё», то никакого роста рождаемости ждать от таких семей не приходится.

В конце концов, жизнь многодетных семей в Узбекистане или Таджикистане ничуть не лучше жизни в России, но там не наблюдается демографических проблем. А в России происходит просто катастрофа. И связана она с потерей духовно-нравственных ориентиров российского общества.

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