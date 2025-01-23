Владимир Путин: Необходимо создать максимально комфортные условия для многодетных семей
Президент России назвал демографический вызов самым главным для российских властей…
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил, что демографический вызов сегодня является самый главный для всей страны, а потому все усилия должны быть направлены на поддержку многочадия, сообщает РИА Новости.
«Хотел бы отметить сквозные и принципиальные вещи, которые, считаю, нужно учитывать при реализации ваших инициатив. Прежде всего, с учётом демографических вызовов — с учётом именно этого обстоятельства, основного и главного для нашей страны сегодня», — подчеркнул российский лидер.
По его словам, необходимо создавать максимально комфортные условия для многодетных семей. Кроме того, Владимир Путин призвал АСИ внедрять лучший опыт семейной и демографической повестки во всех регионах страны.
Он также отметил, что государству нужны методы, которые позволят обеспечить рост качества жизни в малых городах. «Рассчитываю, что Агентство предложит целый комплекс передовых инструментов, которые уже в среднесрочной перспективе способны обеспечить опережающий рост качества жизни в малых городах», — сказал глава государства.
Таким образом, российские власти осознают всю сложность демографической ситуации в стране, однако пока только ищут пути преодоления демографического кризиса. Отрадно, что глава государства вновь обратил внимание на необходимость поддержки многодетных семей, однако никаких принципиально новых идей он в данном случае не озвучил.
Сводить проблему демографического кризиса только к комфорту жизни, опрометчиво. Не менее важную роль здесь играет целеполагание людей, встающих в брак. Если оно сводится только к потреблению по принципу «бери от жизни всё», то никакого роста рождаемости ждать от таких семей не приходится.
В конце концов, жизнь многодетных семей в Узбекистане или Таджикистане ничуть не лучше жизни в России, но там не наблюдается демографических проблем. А в России происходит просто катастрофа. И связана она с потерей духовно-нравственных ориентиров российского общества.