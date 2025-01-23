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Сводка новостей от 23 января 2025

Русская Православная Церковь открыла первый центр адресной помощи в Херсонской области
Центр открыт Патриаршей гуманитарной миссией совместно с Синодальным отделом по благотворительности при храме в Скадовске…

Русская Православная Церковь открыла первый центр адресной помощи в Херсонской областиРусская Православная Церковь открыла первый центр адресной помощи в Скадовске Херсонской области, сотрудники которого будут выдавать гуманитарную помощь, принимать адресные заявки, поступающие на горячую линию церковной помощи, сообщает Диакония.Ru.

«В первый же день работы мы получили запрос на инвалидную коляску. Люди обращаются за помощью в оформлении документов, медицинской помощью, одеждой, продуктами, средствами ухода за лежачими. Не хватает самых необходимых вещей. Регион находится под обстрелами, в некоторые населенные пункты очень трудно попасть, опасно доставлять гуманитарную помощь», — рассказала координатор региональных центров помощи беженцам Наталья Кульева.

Центр располагается при Ильинском храме города Скадовска.

С начала военного конфликта гуманитарную помощь в Скадовск и районы Херсонской области доставляет Синодальный отдел по благотворительности совместно со Специальным гуманитарным центром Крымской митрополии. Также на территории Херсонской области работает мобильный госпиталь церковной Больницы Святителя Алексия, где жителей разных населенных пунктов принимают и обследуют опытные врачи.

Церковные центры помощи работают в Москве, Северодонецке, Мариуполе, Курске, Белгороде и других городах. Сотни беженцев и пострадавших мирных жителей ежедневно обращаются с адресными просьбами на горячую линию церковной помощи 8−800−70−70−222.

Работа церковного центра помощи в Скадовске организована в рамках грантового проекта «Гуманитарная Патриаршая Миссия», реализуемого Синодальным отделом по благотворительности при поддержке Фонда президентских грантов.

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Русская Православная Церковь открыла первый центр адресной помощи в Херсонской области
Центр открыт Патриаршей гуманитарной миссией совместно с Синодальным отделом по благотворительности при храме в Скадовске...

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