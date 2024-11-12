10 ноября 2024 года монастырь преп. Иова Почаевского торжественно отметил официальную передачу обители ключей от баварского замка Зайфридсберг, в котором в ближайшее время по решению священноначалия РПЦЗ и с согласия немецких властей расположатся монашествующие Русской Православной Церкви Заграницей.

На торжественную церемонию и первый молебен у стен нового монастыря прибыли около 500 верующих со всей Германии. Совершил богослужение митрополит Германский Марк в сослужении епископа Штутгартского Иова и многочисленного германского духовенства.

«Началась новая глава как для Православия в Германии в целом, так и для замка Зайфридсберг, который долгие годы находился в запустении. Передача ключей знаменует для нас начало нового этапа. В ближайшие недели мы составим подробные схемы помещений и начнём точное планирование работ в замке. Это позволит нам определить, какие задачи в какие сроки должны быть выполнены, и где нам понадобится помощь волонтеров. Мы с нетерпением ждем возможности пройти этот путь вместе с вами и благодарим вас за неизменный интерес и поддержку», — заявил владыка Иов.

После молебна и приветствий в вестибюле главного здания состоялся концерт хора Мюнхенского кафедрального собора под управлением Владимира Циолковича, а также трапеза для всех желающих.

Русская линия