Русская линия
Сводка новостей от 12 ноября 2024

Власти Германии передали баварский замок Зайфридсберг Русской Православной Церкви Заграницей
В скором времени здесь будет открыт православный монастырь преп. Иова Почаевского…

Власти Германии передали баварский замок Зайфридсберг Русской Православной Церкви Заграницей10 ноября 2024 года монастырь преп. Иова Почаевского торжественно отметил официальную передачу обители ключей от баварского замка Зайфридсберг, в котором в ближайшее время по решению священноначалия РПЦЗ и с согласия немецких властей расположатся монашествующие Русской Православной Церкви Заграницей.

На торжественную церемонию и первый молебен у стен нового монастыря прибыли около 500 верующих со всей Германии. Совершил богослужение митрополит Германский Марк в сослужении епископа Штутгартского Иова и многочисленного германского духовенства.

«Началась новая глава как для Православия в Германии в целом, так и для замка Зайфридсберг, который долгие годы находился в запустении. Передача ключей знаменует для нас начало нового этапа. В ближайшие недели мы составим подробные схемы помещений и начнём точное планирование работ в замке. Это позволит нам определить, какие задачи в какие сроки должны быть выполнены, и где нам понадобится помощь волонтеров. Мы с нетерпением ждем возможности пройти этот путь вместе с вами и благодарим вас за неизменный интерес и поддержку», — заявил владыка Иов.

После молебна и приветствий в вестибюле главного здания состоялся концерт хора Мюнхенского кафедрального собора под управлением Владимира Циолковича, а также трапеза для всех желающих.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Депутаты Госдумы приняли закон о запрете пропаганды бездетности
Информация о монашестве и монашеском образе жизни не будет подпадать под действие данного закона...

В Российском православном университете обсудили возможность введения уроков церковнославянского языка в средней школе
Изучение древнерусского языка будет способствовать восстановлению передачи многовекового культурно-духовного опыта народа, от которого ошибочно отказались в советский период, считают учёные...

Власти Германии передали баварский замок Зайфридсберг Русской Православной Церкви Заграницей
В скором времени здесь будет открыт православный монастырь преп. Иова Почаевского...

Европу охватила русофобия и шпиономания
Власти Швеции могут закрыть Казанский храм Русской Православной Церкви в Вестеросе из-за «опасений в шпионаже в пользу России»...

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби многие годы покрывал сексуальные преступления своих приближённых
Глава Англиканской церкви заявил о своей отставке после того, как стало известно о его злоупотреблениях...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем одного из лидеров Всероссийского Национального Союза князя А.П. Урусова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика