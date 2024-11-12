Изучение древнерусского языка будет способствовать восстановлению передачи многовекового культурно-духовного опыта народа, от которого ошибочно отказались в советский период, считают учёные…

В Российском православном университете обсудили возможность введения церковнославянского языка в средней школе

8 ноября 2024 года в Российском православном университете святого Иоанна Богослова прошла конференция «Церковнославянский язык во взаимодействии с русским: вчера, сегодня, завтра», в ходе которой обсуждалась практическая возможность изучения древнерусского языка в российских школах, сообщает Патриархия.Ru.

Конференция состоялась по инициативе проректора МГУ им. М. В, Ломоносова, доктора филологических наук Татьяны Кортавы и ректора РПУ св. Иоанна Богослова, доктора политических наук Александра Щипкова.

Мероприятие проходило в рамках Международного съезда учителей и преподавателей русской словесности, который проводится Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и посвящен 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Собравшихся приветствовали: заведующий кафедрой богословия богословского факультета РПУ, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко; член Комиссии по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете г. Москвы, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунтского в Фили-Давыдково протоиерей Илья Кочуров; кандидат филологических наук, доцент Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Н.В. Николенкова.

С докладами выступили:

— профессор Государственного университета просвещения доктор филологических наук Ю.В. Коренева — «Церковнославянский текст в системе кодов лингвокультурологии»;

— доцент кафедры богословия РПУ кандидатка филологических наук Н.В. Шалыгина — «Церковнославянское влияние в языке русском — пушкинский принцип соразмерности и сообразности в действии»;

— доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент кафедры филологии Перервинской духовной семинарии кандидат педагогических наук Е.В. Макарова — «„И ползают овцы по злачным стремнинам..“ Семантическая трансформация церковнославянизмов через призму пушкинского слога»;

— старший преподаватель МГУ, секретарь Синодальной богослужебной комиссии иерей Михаил Асмус — «Роль славянских переводов в решении текстологических проблем памятников византийской письменности»;

— заведующий кафедрой филологии Перервинской духовной семинарии, доцент кафедры педагогики историко-филологического факультета ПСТГУ кандидат филологических наук С.В. Феликсов — «К вопросу о семантической классификации лексики православного вероучения в церковнославянском и русском языках»;

— старший преподаватель МГУ кандидат филологических наук А.В. Шаповалов — «Лингвокультурологический анализ языкового сознания древнерусского книжника»;

— доцент МГУ кандидатка филологических наук В.Е. Чумирина — «Лингвистические и методические принципы построения учебника по языку специальности для иностранных студентов духовных академий и семинарий»;

— соискатель кафедры русского языка филологического факультета МГУ Е.В. Шикина — «Перевод текста Мавро Орбини „Царство славян“ как образец гибридного церковнославянского языка Петровской эпохи».

Живую дискуссию вызвал вопрос об актуальности преподавания церковнославянского языка в общеобразовательных учреждениях. Е. Макарова поделилась опытом преподавания кириллической палеографии в светской школе. Профессор МГУ доктор филологических наук М. Сидорова отметила, что для преподавания церковнославянского языка в школах нужно решить проблему составления учебных пособий, а также профессиональной подготовки и методического сопровождения учителей.

По мнению ректора РПУ Александра Щипкова введение в школьную программу церковнославянского языка будет способствовать восстановлению передачи многовекового культурно-духовного опыта народа, от которого ошибочно отказались в советский период русской истории.

Русская линия