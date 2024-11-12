Глава Англиканской церкви заявил о своей отставке после того, как стало известно о его злоупотреблениях…

12 ноября 2024 года глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби заявил о своей отставке после расследования дела о сексуальных злоупотреблениях, связанного с именем его друга проповедника Джона Смайта, преступления которого он покрывал на протяжении более десяти лет, сообщает СПЖ.

В своем заявлении архиепископ сказал, что «обратившись за любезным разрешением Его Величества Короля, я решил уйти в отставку с поста архиепископа Кентерберийского». Джастин Уэлби признал свои ошибки в подходе к разрешению ситуации, заявив, что надеялся на справедливое расследование, но этого не произошло.

По его словам, ситуация требует его ответственности: «Я должен взять на себя личную и институциональную ответственность за долгий и травмирующий период с 2013 по 2024 год».

Архиепископ выразил надежду, что его уход подчеркнет серьёзное отношение Англиканской церкви к изменениям и стремление создать более безопасную среду. Он также заявил, что считает, что его «уход с должности отвечает интересам Церкви Англии», которую он «глубоко любит».

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