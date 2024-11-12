Сообщения в СМИ о том, что православный храм в шведском городе Вестерос якобы может быть причастен к шпионской деятельности в пользу России, являются абсурдом. Об этом заявил зампредседателя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Лищенюк, сообщает Седмица.Ru.

«Если суммировать обвинения, с которыми сталкиваются наши зарубежные приходы, то мы понимаем, что есть некий единый источник обвинений и в них нет абсолютно ничего нового, а то, что их объединяет, — это абсурдность», — заявил РИА Новости отец Николай.

11 ноября издание Politico сообщило, что недавно построенная в 100 км к западу от Стокгольма русская церковь, которая расположена недалеко от аэропорта города Вестероса, водоочистных сооружений и производственных мощностей энергетических компаний, якобы является потенциальным плацдармом для сбора информации об этих объектах. По мнению журналистов, Швеция должна «пресечь деятельность связанных с Москвой учреждений по всей стране, включая эту церковь».

В апреле 2023 года Швеция приняла решение о высылке пятерых российских дипломатов, поскольку их деятельность на территории страны якобы была несовместима с их дипломатическим статусом. До этого МИД королевства вызвал посла РФ Виктора Татаринцева. Как сообщал глав МИД Швеции Тобиас Билльстрем, вызов обусловлен статьей «Шведский шаг в пропасть», опубликованной на сайте диппредставительства 19 марта 2023 года. В ней Татаринцев предупредил, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО страны станут «легитимной целью для ответных мер со стороны России, в том числе военного характера». 7 марта Швеция официально стала 32-м членом НАТО.

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