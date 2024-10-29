Депутаты Государственной Думы приняли законопроекты о борьбе с нелегальной миграцией и об ужесточении наказания для нелегалов за совершенные преступления. Так, организация незаконной миграции группой лиц или для совершения тяжких или особо тяжких преступлений сама становится особо тяжким преступлением. За это будет грозить от восьми до 15 лет лишения свободы. Наказание могут дополнить штрафом до пяти миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Законопроект вводит новые квалифицирующие признаки организации незаконной миграции:

— совершение преступления, чтобы скрыть другое преступление или облегчить его совершение;

— с использованием поддельных документов;

— с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность;

— с использованием интернета.

За преступления, связанные с фиктивной регистрацией иностранцев, а также за изготовление поддельных документов вводится повышенная уголовная ответственность — от 2 до 6 лет заключения.

Кроме того, депутаты окончательно одобрили законопроект, по которому совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории России, становится отягчающим обстоятельством.

Также Госдума приняла законопроект о внесудебной блокировке сайтов с незаконными миграционными услугами — их будут включать в реестр запрещенной информации. Основанием для блокировки будет решение генпрокурора или его заместителя.

Еще одним принятым законопроектом стал документ, запрещающий посредническим организациям принимать экзамены по русскому языку у мигрантов. Сертификат о владении языком им смогут выдавать только госучреждения.

Авторами перечисленных законопроектов выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты. Законопроекты поддержало правительство, Верховный суд, Генпрокуратура и Следственный комитет.

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