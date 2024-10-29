Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что все регионы получат финансирование на стандартные меры по развитию семейной политики…

В Госдуме обсудили пакет мер по поддержке многодетных семей

В Госдуме провели мониторинг региональных мер поддержки рождаемости и составили стандарт развития семейной политики. Предусмотрено 18 мер, разделённых на четыре блока. На их реализацию регионы получат финансирование, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании экспертного совета по совершенствованию законодательства в социальной сфере, передаёт Милосердие.Ru.

Были выделены четыре направления поддержки — социальное благополучие семьи, здоровье, семейные ценности, управленческие решения.

В первый блок вошли региональный маткапитал при рождении третьего ребёнка, содействие улучшению жилищных условий многодетных семей, компенсация при оплате услуг ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте и так далее.

Блок «Здоровая семья» предписывает бесплатное питание для школьников из многодетных семей, компенсации их поездок в летние лагеря и санатории, развитие системы поддержки беременных женщин.

Третий блок посвящён популяризации семейных ценностей с помощью региональных наград, поддержки НКО. Также Кузнецова заявила, что мнение семей, в том числе молодых и многодетных будет учитываться при планировании городской инфраструктуры.

Заключительный блок «Управленческие решения» предусматривает формирование профильных структур в регионах и экспертизу качества решений в сфере демографии.

Русская линия

В Госдуме обсудили пакет мер по поддержке многодетных семей

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что все регионы получат финансирование на стандартные меры по развитию семейной политики

В Госдуме провели мониторинг региональных мер поддержки рождаемости и составили стандарт развития семейной политики. Предусмотрено 18 мер, разделённых на четыре блока. На их реализацию регионы получат финансирование, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании экспертного совета по совершенствованию законодательства в социальной сфере, передаёт Милосердие.Ru.

Были выделены четыре направления поддержки — социальное благополучие семьи, здоровье, семейные ценности, управленческие решения.

В первый блок вошли региональный маткапитал при рождении третьего ребёнка, содействие улучшению жилищных условий многодетных семей, компенсация при оплате услуг ЖКХ, бесплатный проезд в общественном транспорте и так далее.

Блок «Здоровая семья» предписывает бесплатное питание для школьников из многодетных семей, компенсации их поездок в летние лагеря и санатории, развитие системы поддержки беременных женщин.

Третий блок посвящён популяризации семейных ценностей с помощью региональных наград, поддержки НКО. Также Кузнецова заявила, что мнение семей, в том числе молодых и многодетных будет учитываться при планировании городской инфраструктуры.

Заключительный блок «Управленческие решения» предусматривает формирование профильных структур в регионах и экспертизу качества решений в сфере демографии.

Русская линия