Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата не вняла ультимативным требованиям эстонских властей и не предприняла каких-либо значительных шагов по выходу из-под юрисдикции Русской Православной Церкви, а потому её нужно запретить, считает министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, передаёт ТАСС.

«Они внесли изменения в Устав, но с оговоркой, что будут следовать данному им Томосу. А в Томосе четко написано, как Церковь подчиняется Москве. Можно предпринимать какие-то шаги и всё время показывать, будто что-то делается, но у нас есть основания считать, что та сторона не оценивает всерьёз угрозу безопасности Эстонии, и на самом деле у неё нет стремления решить этот вопрос», — приводит слова министра портал гостелерадио ERR.

Ляэнеметс отметил, что рассмотрение поправок к закону о Церквях в парламенте Эстонии продлится примерно до февраля 2025 года, «после чего у ЭПЦ будет ещё два месяца на принятие окончательного решения» о связи с РПЦ. «К тому моменту будут приняты поправки к закону, и Церковь (ЭПЦ — прим. ТАСС) должна будет ему соответствовать. Ещё есть вариант, что они присоединятся к какой-то другой Церкви. Это решение приходы смогут принять сами», — добавил он.

Таким образом, власти Эстонии решили пойти по пути чиновников Украины и намерены полностью запретить Эстонскую Православную Церковь в надежде, что после этого они силой смогут перевести приходы Московского Патриархата в Константинопольский Патриархат.

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