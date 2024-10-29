Румынский Патриархат не признаёт «ПЦУ», однако из-за противостояния с Московским Патриархатом в Молдавии не хочет ссориться с греками…

26 октября 2024 года Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Георгий, находясь с визитом в Румынии, возглавил служение Литургии в Патриаршем соборе Румынской Православной Церкви в Бухаресте, за которой помянул главу украинских раскольников Епифания Думенко, сообщает Телеграм-канал Центра «Хризма».

За богослужением также присутствовал Румынский Патриарх Даниил и сонм румынского духовенства, однако никто из них не стал возражать против действий киприотов. Это значит, что в Бухаресте, как минимум, не хотят ругаться с греками, признавшими «ПЦУ», в надежде заручиться их поддержкой в противостоянии с Московским Патриархатом в Молдавии.

Румынский Патриархат вряд ли признает украинских раскольников, тем более, что отношения с украинскими властями у церковного Бухареста сейчас крайне непростые. Но использовать эту тему в своих целях Румынский Патриарх Даниил, конечно, будет.

Не так давно румыны попытались создать свою церковную структуру на Украине, но получили от Киева отказ в её регистрации. Теперь они демонстрируют, что в принципе могут изменить свою позицию по «ПЦУ», но не будут это делать «за просто так».

Как показал печальный опыт Болгарского Патриархата, мы живём в такие лживые времена, что даже сослужение ряда архиереев с украинскими раскольниками мало что меняет в жизни этих Поместных Церквей. С ними продолжают сослужить даже те, кто не признаёт «ПЦУ». Как будто ничего и не произошло. Что уж говорить о действиях Кипрского Предстоятеля в Бухаресте.

Русская линия