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Сводка новостей от 28 октября 2024

В Ставропольском государственном аграрном университете прошёл показ фильма «Мамино письмо»
Показ прошёл в рамках ХI Ставропольского форума ВРНС при участии председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерея Федора Лукьянова…

Показ фильма Мамино письмо в Ставрополе25 октября 2024 года в рамках ХI Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора «Крепкая семья — Великая Россия» в Ставропольском государственном аграрном университете прошёл показ художественно-документального фильма «Мамино письмо» режиссера Александра Сукачева, посвященного теме защиты жизни детей до их рождения, сообщает сайт Ставропольской митрополии.

Рассказать всю правду об абортах и показать выход из самых сложных ситуаций, чтобы спасти как можно больше детей, — такую задачу ставили перед собой создатели фильма. Картина снята при поддержке фонда «Материнское счастье», который много лет успешно борется с абортами.

В показе приняли участие представители руководства СтГАУ, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, оперная певица, общественный деятель, многодетная мама Светлана Феодулова, клирики Ставропольской епархии, преподаватели и студенты СтГАУ и участники ХI Ставропольского форума ВРНС.

После завершения показа отец Фёдор Лукьянов и Светлана Феодулова ответили на вопросы аудитории, обсудив дальнейшие пути поддержки женщин, столкнувшихся с выбором сохранить жизнь ребёнка или сделать аборт.

Русская линия

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В Ставропольском государственном аграрном университете прошёл показ фильма «Мамино письмо»
Показ прошёл в рамках ХI Ставропольского форума ВРНС при участии председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерея Федора Лукьянова...

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