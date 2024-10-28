В Израиле разразился скандал после того, как еврейские власти потребовали убрать изображение креста с надгробия погибшего израильского солдата…

Христианам — не место в Израиле, — так можно охарактеризовать политику нынешних еврейских властей. Об этом недвусмысленно указывает скандал, который разразился в Израиле с семьёй христиан Богдановских, иммигрировавших в еврейское государство в 2014 году из Украины и потерявших своего сына во время боевых действий в секторе Газа.

Старший сержант Армии обороны Израиля Давид Богдановских погиб в бою в Хан-Юнисе в декабре 2023 года. Вскоре его похоронили на военном кладбище, однако затем произошёл вопиющий случай — чиновники Минобороны потребовали от родителей убрать с могилы крест, сообщает Jerusalem Post.

Мать Богдановских посетила могилу сына и обнаружила, что его надгробие было накрыто чёрной тканью во время церемонии памяти погибших 7 октября, сообщает Ynet. «У меня нет слов, чтобы описать то унижение, которое я испытала», — сказала она.

«Я думала, что мой Давид, который отдал свою жизнь стране, который любил страну всем сердцем в течение девяти лет, с момента своей алии, который вступил в Армию обороны Израиля, чтобы защищать меня, свою семью и всех нас, ничем не отличается от других парней [и] не является гражданином второго сорта. Я стояла там и плакала от гнева, разочарования и непонимания», — сказала она.

Характерно, что еврейские чиновники в данной ситуации ссылаются на постановление главного раввина Армии обороны Израиля, в котором говорится, что «крест нарушает святость еврейского кладбища».

В Минобороны Израиля заявили, что работают с общественным комитетом по мемориалу солдата, чтобы достичь соглашения с семьей, «в свете просьб семей, чьи близкие похоронены поблизости, которые утверждают, что крест ранит их чувства и их способность молиться и произносить кадиш [траурную молитву], и в свете постановления главного раввина ЦАХАЛА».

В свою очередь, семья Богдановских сообщила, что на других могилах на кладбище есть религиозные таблички, и это никого не смущает, но когда речь зашла о кресте, всё стало вдруг предельно жёстко.

От себя добавим, что при общих разговорах о толерантности и терпимости не следует забывать, что иудеи продолжают считать Господа нашего Иисуса Христа самозванцем и до сих пор ждут мессию (надо понимать, антихриста), который, по их мысли, и должен положить весь мир к их ногам. Крест Христов для христиан слава и спасение, а для иудеев позорное оружие казни и обличения, напоминающее о криках иудеев «распни Его, распни! Кровь Его на нас и на детях наших».

С тех пор мало что изменилось, какие бы иллюзии кто не питал.

Русская линия