В Болгарской Православной Церкви заявили, что сугубо молятся о гонимых верующих Украинской Православной Церкви и, в частности, о верующих и духовенстве пострадавшей Черкасской епархии…

Правящий архиерей Ловчанской епархии Болгарской Православной Церкви митрополит Ловчанский Гавриил обратился со словами поддержки к митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию в связи с рейдерским захватом в Черкассах Архангело-Михайловского кафедрального собора, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«С большой печалью мы узнали о великой трагедии, постигшей ваш православный город Черкассы, — насильственном захвате собора Украинской Православной Церкви во имя святого Архангела Михаила, проходившем в два этапа по обращению мэра города, — говорится в письме, опубликованном на сайте Ловчанской епархии. — 17 октября около 3 часов ночи порядка 100 человек в камуфляжной форме и капюшонах ворвались в храм, где собрались православные христиане и совершалась Святая Литургия. Верующим во главе с Вами, их епископом, удалось предотвратить захват храма, но утром того же дня нападение повторилось, и на этот раз, помимо физической силы, нападавшие применили ещё и слезоточивый газ».

Владыка Гавриил особо упомянул о том, что в результате действий рейдеров ранения получили правящий архиерей и многие верующие Черкасской епархии Украинской Православной Церкви: «Нам также стало известно, что во время нападения Вы сами получили ранения: Вас ударили по голове и применили слезоточивый газ. В результате Вы потеряли сознание и были госпитализированы. Многие верующие также получили ранения, в том числе пожилой монах, которого жестоко избили».

В письме отмечается, что хотя была вызвана полиция, «она никак не защитила молящихся в храме от агрессивных и насильственных действий нападавших».

В связи со случившимся иерарх Болгарской Церкви напомнил слова апостола Павла о том, какой должна быть истинная справедливая власть: «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим.13.3−4).

Обращаясь к митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию, митрополит Гавриил отметил, что в храмах и монастырях Ловчанской епархии во время Литургии возносятся молитвы о мире и о братской Украинской Православной Церкви, «чтобы Бог защитил её от насилия и дал ей возможность в её храмах и монастырях по-прежнему молиться за свою православную Родину и народ и за весь мир».

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