25 октября 2024 года глава УГКЦ Святослав Шевчук совершил визит на Фанар, где его любезно принял Константинопольский Патриарх Варфоломей. В ходе состоявшегося общения стороны обсудили ряд тем, среди которых — законодательный запрет Украинской Православной Церкви. Шевчук, в частности, поблагодарил главу Фанара за поддержку украинской власти в данном вопросе, фактически указав, что Фанар благословил запрет УПЦ. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ, передаёт портал Raskolam.net.

«Во время разговора Глава УГКЦ представил Вселенскому Патриарху Послание Архиерейского Синода УГКЦ в Украине относительно войны и справедливого мира в контексте новых идеологий, объяснил генезис убийственной идеологии „русского мира“ и её опасность для христианского мира на глобальном уровне. Блаженнейший Святослав указал на „геноцидный характер идеологии „русского мира“, преступность которой ощущают на себе миллионы украинцев“. Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности законодательные шаги Украинского государства по защите религиозной среды Украины от милитаризации религии со стороны страны-агрессора», — сказано в пресс-релизе.

О том, что Фанар поддержал запрет Украинской Православной Церкви в надежде, что украинские верующие и духовенство УПЦ признают власть раскольников или же примкнул к экзархату Константинопольского Патриархата на Украине, мы уже писали. И вот теперь униаты, являющиеся одними из главных гонителей православных на Украине, благодарят Патриарха Варфоломея за поддержку антицерковного закона богоборца Зеленского.

Что ж, «скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты», — гласит народная мудрость.

Русская линия