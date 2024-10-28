Русская линия
Сводка новостей от 28 октября 2024

Украинские униаты благодарны Патриарху Варфоломею за поддержку запрета УПЦ
Константинопольский Патриарх Варфоломей принял главу УГКЦ Святослава Шевчука, с которым обсудил церковную ситуацию на Украине…

Патриарх Варфоломей принял главу униатов Станислава Шевчука25 октября 2024 года глава УГКЦ Святослав Шевчук совершил визит на Фанар, где его любезно принял Константинопольский Патриарх Варфоломей. В ходе состоявшегося общения стороны обсудили ряд тем, среди которых — законодательный запрет Украинской Православной Церкви. Шевчук, в частности, поблагодарил главу Фанара за поддержку украинской власти в данном вопросе, фактически указав, что Фанар благословил запрет УПЦ. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ, передаёт портал Raskolam.net.

«Во время разговора Глава УГКЦ представил Вселенскому Патриарху Послание Архиерейского Синода УГКЦ в Украине относительно войны и справедливого мира в контексте новых идеологий, объяснил генезис убийственной идеологии „русского мира“ и её опасность для христианского мира на глобальном уровне. Блаженнейший Святослав указал на „геноцидный характер идеологии „русского мира“, преступность которой ощущают на себе миллионы украинцев“. Стороны обсудили ситуацию в Украине, в частности законодательные шаги Украинского государства по защите религиозной среды Украины от милитаризации религии со стороны страны-агрессора», — сказано в пресс-релизе.

О том, что Фанар поддержал запрет Украинской Православной Церкви в надежде, что украинские верующие и духовенство УПЦ признают власть раскольников или же примкнул к экзархату Константинопольского Патриархата на Украине, мы уже писали. И вот теперь униаты, являющиеся одними из главных гонителей православных на Украине, благодарят Патриарха Варфоломея за поддержку антицерковного закона богоборца Зеленского.

Что ж, «скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты», — гласит народная мудрость.

Русская линия

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